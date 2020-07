Čudaška kopalnica Demi Moore je prestrašila njene sledilce

Kopalnica Demi Moore ni čisto takšna, kot bi si predstavljali, da jo ima ena najslavnejših igralk na svetu.

V njej ima namreč zofo in preprogo, zato so nekateri sledilci najprej mislili, da sedi v dnevni sobi, nato pa so v ozadju opazili stranišče. Druga fotografija pa je razkrila še nekakšen kip zraven kopalne kadi.

starting a slack channel for the sole purpose us discussing why demi moore has both carpet and a couch in her bathroom pic.twitter.com/4NeLbJCVpF — Alexis “Bring Back Bunheads” Wilson (@sassyblackdiva) July 8, 2020

"Preproga je čudaška, zofa pa resnično psihopatska"

Sledilci na Instagramu in tviteraši so hitro opazili njen "čudaški okus" ter komentirali, da ne morejo verjeti, da je to njena kopalnica. "To je grozljivo," se je glasil eden od tvitov, drugi pa: "Preproga v kopalnici je precej čudaška, ampak zofa je pa resnično psihopatska."

"Nima preproge in kavča v kopalnici, ampak ima umivalnik in kopalno kad v svoji dnevni sobi," je zapisal nek tviteraš.

Nekdo pa je šel še celo tako daleč, da je približal njeno steno ob stranišču in ugibal, ali je vanjo zatlačila lutko. Neka tviterašica ga je podučila, da je to straniščna opica.

That’s the toilet monkey, obviously. — Elizabeth Warren’s ANTIFA buddies (@crimpop76) July 9, 2020

S to objavo je hotela Demi sicer deliti novico, da pripravlja svoj lasten podcast, a je njena kopalnica povsem zasenčila to najavo.