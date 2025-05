Prenova kopalnice, ki vas bo navdušila

Prenova kopalnice je eden zahtevnejših projektov, s katerimi se pogosto srečujejo številni mojstri. Kljub izzivom, ki jih prinaša, pa dobra priprava in preverjeni nasveti omogočajo, da je delo opravljeno učinkovito, kakovostno in tudi cenovno ugodno za naročnika. Če pa se projekta lotijo posamezniki sami, lahko s pravim znanjem in orodjem dosežejo spodoben rezultat. V nadaljevanju predstavljamo uporabne nasvete.

Foto: Shutterstock

Prenova kopalnice doma prinaša številne prednosti, tako za tiste, ki se projekta lotijo v lastni režiji, kot za manjše izvajalce, ki želijo naročniku omogočiti večjo vključenost pri določenih fazah del. Ena od možnosti za prihranek je, da investitor prevzame nekatera pripravljalna dela ali sodeluje pri načrtovanju, s čimer se lahko bolj prilagodi časovni razpored in individualne želje.

Tudi kadar prenovo izvajajo mojstri, lahko marsikatero opravilo prevzamete sami, na primer odstranjevanje stare opreme ali ploščic, odvoz gradbenih odpadkov ali osnovna priprava prostora. Ta dela niso posebej zahtevna, a zahtevajo nekaj ročnih spretnosti in osnovno orodje. Takšno sodelovanje med obrtnikom in investitorjem je lahko odlična rešitev za večjo preglednost nad potekom del in boljši nadzor nad stroški. Brez kompromisov pri kakovosti izvedbe.

Foto: Shutterstock

Bodite pozorni na …

Prenova kopalnice zahteva tudi veliko premišljenosti in natančnosti. Ključno je, da si zanjo, če se odločite stvari vzeti v lastne roke, vzamete dovolj časa. Prenove pogosto trajajo dlje, kot so sprva načrtovane, zato načrtujte temeljito, razmislite o razporeditvi elementov, izboru materialov in natančnem poteku del.

Posebno pozornost namenite vodovodnim in električnim napeljavam, pri katerih so lahko morebitne napake zelo drage, celo nevarne. Ne pozabite na ustrezno hidroizolacijo, saj je kopalnica prostor z visoko stopnjo vlage, ki lahko hitro povzroči težave, če je zaščita slaba.

Poskrbite tudi za ustrezno orodje in materiale, saj boste z dobro opremljenostjo bistveno olajšali celoten proces prenove. Da bi delo potekalo še bolj gladko, smo preverili, kako se lotiti prenove po korakih ter katero orodje in materiale boste pri tem potrebovali.

S pravim orodjem do dobrih rezultatov Pri polaganju ploščic je izbira pravega orodja ključna za dober rezultat. Se sprašujete, ali imate doma že vse, kar potrebujete, oziroma kaj boste morali še kupiti? Preverili smo, katero orodje je priporočljivo imeti na dosegu roke, ko gre za domačo prenovo kopalnice. Foto: Shutterstock Za pripravo lepila vam bo prav prišla zidarska žlica, običajno pa za mešanje uporabljamo mešalni nastavek za vrtalnik ali električni mešalnik. Lepilo se nanese z zobato gladilko, na vogale pa z zidarsko lopatico. Meritve in nadzor ravnosti opravite z metrom in vodno tehtnico, za večjo natančnost pa uporabite kovinsko ravnilo ali aluminijasto zidarsko letev z vodno tehtnico. Pri rezanju ploščic boste manjše reze lahko opravili z ročnim rezalnikom, zahtevnejše pa z kotnim brusilnikom z diamantno ploščo. Za okrogle izreze, npr. za cevi, boste potrebovali diamantni kronski sveder. Polaganje ploščic je praktično nemogoče brez gumijastega kladiva, za prestavljanje večjih ploščic pa boste potrebovali celo vakuumski prijemalki. Fugirajte z lopatko za fugiranje, končno čiščenje pa opravite z gobico. Za še natančnejše delo priporočamo električni rezalnik, sistem klad in zagozd za ravne fuge ter križni laser. Zelo uporabni so tudi laserski merilnik razdalj in laserska vodna tehtnica za kontrolo linij in višin. Namig: Električni rezalnik ploščic je nepogrešljiv pri natančnejšem rezanju. Če gre za enkraten projekt, razmislite o izposoji v specializirani izposojevalnici orodja. To je lahko praktična in učinkovita rešitev.

Prenova kopalnice po korakih

Ni vseeno, kako se lotite prenove kopalnice. V nadaljevanju zato predstavljamo logične korake, s pomočjo katerih bo prenova preprostejša.

Foto: Shutterstock

1. korak: Priprava odtokov in vodovodne inštalacije

Ko je stara kopalnica odstranjena, je prvi korak vgradnja novih vodovodnih cevi in odtokov. Čeprav se zdi, da gre za preprosto delo, je tu priporočljivo sodelovanje z izkušenim vodoinštalaterjem, še posebej, če vključujete vgradne elemente, kot so podometni kotliček, kanaleta za prho ali skriti tuš. Napake na tej točki lahko kasneje pomenijo velike zaplete in dodatno razbijanje.

2. korak: Ogrevanje in prezračevanje

V zgodnjih fazah prenove je pomembno urediti tudi vse potrebne priklope za ogrevanje in prezračevanje. Sem spadajo cevi za talno gretje, povezava za stenski radiator in vgradnja ventilatorja, ki bo poskrbel za učinkovito odvajanje vlage.

Foto: Shutterstock

3. korak: Elektroinštalacije

Sledi priprava električne napeljave. Električar bo uredil vse za stikala, vtičnice in razsvetljavo. Ker gre za prostor, kjer se srečujeta voda in elektrika, je še posebej pomembno, da so pri napeljavi upoštevani vsi varnostni predpisi, na primer ustrezna oddaljenost od vodnih virov ter zaščita z varovalko na diferenčni tok.

4. korak: Zidarska dela

Ko so vse instalacije vgrajene, pridejo na vrsto zidarska dela. Ta vključujejo izravnavo sten, izdelavo estriha na tleh in po potrebi postavitev dodatnih pregrad, na primer za ločitev kabine za prhanje ali ustvarjanje niš za shranjevanje.

Praktični nasveti za pripravo podlage pred polaganjem ploščic Foto: Shutterstock Namig: Ne preskočite preverjanja ravnosti tal. Premalo pozornosti pri pripravi podlage lahko povzroči, da ploščice niso ravno položene ali pa lahko celo odstopijo. Kako ravnati v primeru neravnih tal? Pred začetkom polaganja ploščic je pomembno preveriti, ali so tla ravna in primerna za polaganje. Manjše neravnine lahko izravnate z uravnavanjem debeline sloja lepila. Uporabite lepilo, ki omogoča nanos v večjih debelinah, kot je Baumacol FlexUni Gel. Večje neravnine zahtevajo uporabo samorazlivnih izravnalnih mas: za notranje površine: Nivello Quattro ali

za zaščitene zunanje površine: Nivello 50. Kako polagati ploščice na stare ploščice? Če se odločite za polaganje novih ploščic na obstoječe, sprva preverite, ali so stare ploščice dobro pritrjene. Če ob trkanju slišite votel zvok, je to znak, da niso več trdno pritrjene. Pred polaganjem novih ploščic odstranite glazuro s starih ploščic z brušenjem in uporabite osnovni premaz, kot je Baumit SuperPrimer, za izboljšanje oprijema. Priprava stenskih površin? Tudi tukaj sprva preverite ravnost sten. Za manjše neravnine uporabite enako lepilo kot za talne površine, v primeru večjih pa se priporoča uporaba ometa za ročno nanašanje Manu 4 ali izravnalnega ometa MultiWhite.

Foto: Shutterstock

5. korak: Hidroizolacija in polaganje ploščic

Pred začetkom polaganja ploščic ne smete pozabiti na hidroizolacijo – ta ščiti stene in tla pred vdorom vode, zato naj bo izvedena kakovostno. Šele nato sledi polaganje talnih in stenskih ploščic. Priporočljivo je izbrati trpežne materiale in profesionalno izvedbo, saj bo prav ta sloj najbolj izpostavljen vsakodnevni uporabi.

Kakovostni materiali – temelj dobre prenove Pri prenovi kopalnice se ne izplača varčevati pri materialih, saj so kasnejši popravki lahko zelo dragi. Zato je smiselno izbrati preizkušene in kakovostne rešitve. Pri izvedbi estriha pazite na čas sušenja – pri klasičnih estrihih lahko to traja več tednov. Odlična hitrosušeča rešitev je Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 1, ki je primeren tudi za talno gretje, talno oblogo pa lahko polagamo že po 24 urah od nanosa. Za lepljenje ploščic pa izberite visokokakovostna fleksibilna lepila Baumacol, ki so primerna tudi za talno gretje.

6. korak: Zaključna montaža in oprema

Ko so ploščice položene in suhe, je čas za montažo vseh sanitarij – umivalnika, pipe, WC-školjke, prhe ali kadi. Na tej točki se dokonča tudi montaža električnih elementov, ogreval in ventilatorja. Povsem na koncu sledi še vgradnja kopalniškega pohištva, ogledala in dodatkov, ki prostoru dajo dokončno podobo in funkcionalnost.

Foto: Shutterstock

Videonasveti za lažjo pripravo

Si tudi vi radi ogledate videonasvete, preden se lotite domačih projektov prenove? Da si boste lažje predstavljali, kako pravilno nanašati lepilo in polagati ploščice, ter spoznali prednosti lepil Baumacol, si oglejte uporabne videoposnetke na YouTubu.