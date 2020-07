Indijec si je dal delati "zaščitno" masko iz čistega zlata #video

Shankar Kurhade je pri lokalnem zlatarju naročil, naj mu izdela masko iz čistega zlata, kar ga je stalo približno 3.400 evrov.

Maska tehta okrog 50 gramov in zanjo pravi, da ga dobro ščiti pred okužbo z novim koronavirusom, saj da je zlatar vanjo zvrtal majhne luknjice, s pomočjo katerih lahko "primerno diha". Očitno ni pomislil na to, da lahko skoznje uhaja tudi virus.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Kurhade prihaja iz indijske zvezne države Maharaštra, kjer so našteli največ okužb z novim koronavirusom v Indiji. Do začetka tega tedna so zabeležili že kar dva milijona okuženih in več kot 8.500 smrtnih žrtev.

