Prva prosojna maska na svetu, ki se sama razkuži, vas bo stala 80 evrov

Maska The Leaf je narejena iz recikliranih materialov in se lahko pohvali s filtrom N99+ HEPA, ki blokira 99,99997 odstotkov 0,3-mikrometrskih delcev, poleg tega pa se lahko še sama razkužuje, saj s pritiskom na gumb uniči vse bakterije in viruse. Proizvajalci pravijo, da je zato varnejša od papirnatih in bombažnih mask.

A čistilni filtri ne bodo delovali večno – masko se lahko uporablja do enega meseca, kar pa še vedno občutno zmanjša število odpadkov in vpliv na okolje.

Kako je sestavljena maska the Leaf. Foto: Cover Images

Največja prednost je prosojnost

Poleg tega pa ima še eno veliko prednost pred običajnimi maskami: je prosojna, kar pomeni, da je ni treba sneti pri odklepanju pametnega telefona, če ta potrebuje prepoznavo obraza, zaščiteni pa ostanete tudi na letališču pri prijavi in indentifikaciji.

Na voljo bodo v štirih velikostih, od najmanjše za otroke do največje za odrasle z večjimi obrazi, primerna pa naj bi bila tudi za tiste z bujnimi brki in bradami. Cena maske je 89 ameriških dolarjev, kar je približno 80 evrov.

Na voljo je v štirih različnih velikostih. Foto: Cover Images

Proizvajalci pravijo, da je prepoznava obraza na pametnih telefonih z njo povsem mogoča. Foto: Cover Images

Cena maske znaša približno 80 evrov. Foto: Cover Images

Preberite tudi: