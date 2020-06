Petnajstletnik Max Melia iz Bristola je um za pametno zapestnico VybPro, ki zavibrira vsakič, ko se uporabnik hoče podzavestno dotakniti obraza.

Melia si je koncept zapestnice skupaj s svojo mamo zamislil že pred dvema letoma, prvotna ideja pa je bila, da bi z njo preprečevali širjenje gripe in prehladov. A ko sta pred 16 tedni oba njegova starša zbolela za covid-19, je končno uresničil svojo zamisel.

"Šele ko sem na lastne oči videl, kako resen je lahko ta virus, ko sta za covid-19 zbolela moja starša, sem dojel, s kakšno boleznijo imamo opravka," je razložil. In ko je Svetovna zdravstvena organizacija pozvala ljudi, naj se izogibajo dotikanju oči, nosu in drugih delov obraza, je spoznal, da lahko njegova zamisel izpred nekaj let upočasni širjenje novega koronavirusa.

Zapestnico je zasnoval tako, da s pomočjo inteligentnih algoritmov prepozna gibe roke proti obrazu, pri čemer zna predvideti, kdaj gre za namerne, zavedne premike in kdaj za nezavedne. Takrat zavibrira in uporabnika opozori na to.

Max Melia je idejo dobil že pred dvema letoma. Foto: Cover Images

Prvotna zamisel je bila, da bi z zapestnico preprečevali širjenje gripe in prehlada. Foto: Cover Images

Ko pa sta njegova starša zbolela za novim koronavirusom, je uvidel, da lahko pomaga zajeziti tudi širjenje covid-19, in pospešil razvoj. Foto: Cover Images

Za zagon proizvodnje potrebuje 60 tisoč funtov

Za zdaj je razvil prototip in začel kampanjo, s katero hoče zbrati 60 tisoč funtov (okrog 65 tisoč evrov), da bo lahko zapestnice poslal na trg in do ljudi, ki jo potrebujejo najbolj: od zdravstvenih delavcev, ljudi s hujšimi zdravstvenimi težavami, do starejših in tudi tistih, ki pogosto potujejo in so bolj izpostavljeni virusom in bakterijam.

"Verjamem, da lahko moja naprava zelo pomaga pri boju proti novemu koronavirusu, in naredil bom vse, kar je v moji moči, da jo spravim do ljudi. Upam, da bodo prepoznali njen potencial ter podprli mojo kampanjo, s katero bomo lahko prešli na naslednjo fazo razvoja," je še povedal.

Ob tem je še poudaril, da namen tega projekta nikakor ni zaslužek, temveč pomoč ljudem in zagotavljanje njihove varnosti. "Ves dobiček zgodnje prodaje v okviru kampanje bomo namenili temu, da bodo vse organizacije, ki pomagajo ljudem, na primer zdravstveni delavci in domovi za ostarele, dobili brezplačne zapestnice."

Zapetnica je narejena iz vodoodpornega silikona. Foto: Cover Images

Na voljo bo v dveh barvah. Foto: Cover Images

Cena zapesnice VybPro, ki je narejena iz vodoodpornega silikona, naj bi znašala okrog 90 funtov (približno 98 evrov). Kadar bo uporabnik jedel in pil, jo bo začasno preprosto izklopil.

