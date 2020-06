Je to prihodnost? Vadba v plastičnih mehurčkih? #video #foto

Po tem, ko so bili vadbeni centri zaradi koronakrize več mesecev zaprti, so zdaj nekateri začeli iskati rešitve. Ena od teh je vadba v prosojnih kupolah ali plastičnih ogradah.

V Torontu so vadbo joge popestrili s prosojnimi kupolami, s katerimi so spet omogočili skupinsko vadbo, ki je bila do zdaj, zaradi koronakrize, omejena na splet.

Gre za vadbo vroče joge, kar pomeni, da imajo kupole, ki so visoke več kot dva metra in široke več kot 3,5 metra, vgrajen sistem ogrevanja, ki v njih ustvarja atmosfero, potrebno za vročo jogo. BVse kupole redno čistijo in razkužujejo, da bi preprečili morebitno širjenje novega koronavirusa.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Plastične ograde spet poskrbele za dobro obiskane skupinske vadbe

Podobne rešitve se je domislila tudi telovadnica v Kaliforniji, kjer so prostore za skupinske vadbe opremili s plastičnimi ogradami, v katerih je prostora za enega vadečega in za vse potrebne vadbene pripomočke: uteži, klop in elastične trakove.

Kvadratne ograde so široke 1,8 metra in visoke tri metre.

Lastnika telovadnice sta ograde postavila sama, pri čemer sta uporabila prosojne plastične zavese za prhanje in PVC cevi. Vse skupaj ju je stalo zgolj 400 ameriških dolarjev (približno 350 evrov), pravita. "Prototipe sva poslala strankam, ki so bile navdušene, saj se jim je zdela to najbolj varna rešitev, da je med vadečimi prosojna plastična zavesa," je razložil lastnik Peet Sapsin.

Z ogradami jim je uspelo ponovno zapolniti skupinske vadbe, ki se jih številni zaradi strahu pred okužbo prej niso hoteli udeleževati.

This gym has created individual plastic workout pods for people to take classes while still maintaining social distance https://t.co/nRl6B5zq5A — CNN (@CNN) June 17, 2020

Prosojne ograde postajajo del vsakdana

Sicer pa se takšnega ograjevanja lotevajo na vseh področjih, tudi v kozmetičnih salonih, šolah in gostinstvu.

Ena prvih restavracij, ki je preizkusila to idejo, je amsterdamska restavracija Eten, ki je postavila steklene separeje, s katerimi so ustvarili intimno in varno zavetje za goste. Natakarji gostom strežejo v rokavicah in z vizirjem pred obrazom, hrano pa jim predajo na podolgovatih deskah.

