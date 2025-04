Zakaj potrebujemo beljakovine vsi?

Poletje je skoraj tu, z njim pa se bliža tudi čas dopustov, plaže in dolgih, toplih dni, polnih aktivnosti na prostem. Čeprav z mislimi že bežimo k sproščenim trenutkom, pa je vse bolj prisotna tudi želja, da bi se v svoji koži tudi na plaži počutili kar najbolje. Pot do boljšega počutja ni nujno tlakovana z odrekanji ali strogimi režimi. Včasih zadostujejo že manjše, a pametne prehranske izbire – kot je vključitev visokobeljakovinskih jogurtov EGO proteini Ljubljanskih mlekarn v vsakdan. Preverili smo, katere majhne spremembe lahko za boljše počutje v svoje prehrambne navade vpeljete vsakdo, tudi vi.

Ena izmed najpreprostejših in najbolj učinkovitih poti do bolj zdravega življenjskega sloga je večji vnos kakovostnih beljakovin. Zakaj? Ker beljakovine niso le gorivo za mišice, ampak tudi ključen gradnik našega telesa, ki pripomore k daljšemu občutku sitosti, boljšemu počutju in lažji regeneraciji.

Ključ do dobrega počutja

Ob besedi beljakovine večina najprej pomisli na športnike in mišično maso, a v resnici jih potrebujemo prav vsi, ne glede na starost, spol ali stopnjo telesne aktivnosti. Beljakovine so osnovni gradniki telesa, njihova vloga pa je ključna za obnovo tkiv, podporo imunskemu sistemu in občutek daljše sitosti.

Foto: Ljubljanske mlekarne Reden vnos beljakovin v vsakodnevno prehrano telesu pomaga pri:

ohranjanju mišične mase , kar je pomembno tako pri aktivnih ljudeh kot pri starejših,

, kar je pomembno tako pri aktivnih ljudeh kot pri starejših, boljši regeneraciji po telesni dejavnosti ali napornem dnevu,

po telesni dejavnosti ali napornem dnevu, uravnavanju apetita , saj nas beljakovine nasitijo za dlje časa,

, saj nas beljakovine nasitijo za dlje časa, stabilni ravni energije, kar je še posebej dobrodošlo v poletnih mesecih, polnih gibanja in aktivnosti na prostem.

Z drugimi besedami, beljakovine niso le gorivo za mišice, ampak podpora za celoten organizem. Ob tem pa je dobra novica, da jih lahko v prehrano vključimo na zelo preprost način, z živili, ki so priročna, okusna in bogata z beljakovinami, kot so jogurti EGO proteini.

Mali koraki do boljšega počutja

Preverili smo, kateri so tisti preprosti triki, ki vam bodo omogočili, da v svojo dnevno rutino vnesete majhne prehranske spremembe, s katerimi boste poskrbeli za ustrezno dnevno količino beljakovin. Ne glede na to, ali ste polno zaposlena mama, mladinski športnik, pisarniški maratonec ali aktivna babica – vsak lahko naredi nekaj dobrega zase. Poglejmo kako.

Aktivne mame: beljakovine na poti in med obveznostmi

Družinsko življenje je pogosto kot hitri vlak, polno obveznosti, usklajevanja in hitrih odločitev. Medtem ko skrbite za otroke, gospodinjstvo, službo in številne opravke, hitro pridejo dnevi, ko zajtrk kar izgine iz urnika, kosilo se spremeni v prigrizek na poti, večerja pa je že misel na jutrišnji dan.

Foto: Shutterstock

A prav v tem tempu je ključno, da ne pozabite nase – in na to, da telo potrebuje gorivo, ki vas bo držalo pokonci. Beljakovine so tu izjemno pomembne: ne le da pomagajo ohranjati mišično maso in stabilizirajo krvni sladkor, temveč tudi preprečujejo utrujenost in nenadne napade lakote.

Kaj lahko sami naredite za ustrezen vnos beljakov tudi v hitrem temu vsakdana?

Začnite dan z močnim zajtrkom : ovseni kosmiči s chia semeni in oreščki v jogurtu EGO proteini vas bodo nasitili dlje kot rogljiček na poti.

: ovseni kosmiči s chia semeni in oreščki v jogurtu EGO proteini vas bodo nasitili dlje kot rogljiček na poti. Zamenjajte kruh s proteini : namesto da si za kosilo hitro naredite sendvič iz belega kruha, si raje pripravite solato z jajcem, tuno ali piščancem – kombinacija vlaknin in beljakovin vas bo nasitila, a vseeno po jedi ne boste obtičali z občutkom utrujenosti.

: namesto da si za kosilo hitro naredite sendvič iz belega kruha, si raje pripravite solato z jajcem, tuno ali piščancem – kombinacija vlaknin in beljakovin vas bo nasitila, a vseeno po jedi ne boste obtičali z občutkom utrujenosti. Imejte vedno pri roki beljakovinski prigrizek: EGO proteini v priročni tetrapak embalaži so odlična izbira, kadar nimate časa za malico.

Ni vam treba vsakega svojega obroka popolnoma preoblikovati. Dovolj je že, da se tu in tam odločite bolj premišljeno. Še posebej, kadar vam zmanjka časa, vzemite v torbo jogurt EGO proteini, ki je tako odličnega okusa, da ga boste z veseljem vključili tudi k doma pripravljenim obrokom.

Foto: Shutterstock

Jogurti EGO proteini – okusna moč beljakovin za vsak dan Linija EGO proteini iz Ljubljanskih mlekarn je ustvarjena z mislijo na sodobnega človeka, ki živi hitro, a še vedno ceni kakovost, hranljivost in dober okus. Ti beljakovinski jogurti združujejo visoko vsebnost beljakovin, premišljeno izbrane okuse in praktično embalažo, ki omogoča, da jih imate vedno pri roki, pa naj bo to doma, v službi ali na poti. Foto: Ljubljanske mlekarne Na voljo so v različnih okusih, ki prinašajo pravo malo doživetje v vsakem pakiranju: naravni – brez dodatkov, za tiste, ki prisegajo na preprostost in čist okus

– brez dodatkov, za tiste, ki prisegajo na preprostost in čist okus banana in ingver – nežna sladkoba banane z osvežilnim pikantnim pridihom

– nežna sladkoba banane z osvežilnim pikantnim pridihom češnja in hibiskus – sadna svežina češnje z nežnim, cvetličnim tonom hibiskusa

– sadna svežina češnje z nežnim, cvetličnim tonom hibiskusa borovnica in sivka – klasična borovnica z aromatično noto sivke za pravo gurmansko izkušnjo Vsak izdelek iz linije EGO proteini je zasnovan tako, da nudi podporo mišicam, hkrati pa predstavlja tudi užitek v vsakem grižljaju. Za vse, ki želite narediti nekaj dobrega zase – hitro, enostavno in brez kompromisov pri okusu.

Aktivni mladostniki: za več energije in mišične mase

Najstniki, ki se ukvarjajo s športom, imajo drugačne prehranske potrebe kot njihovi vrstniki. Poleg energije za vsakodnevne šolske obveznosti potrebujejo tudi dovolj hranil za regeneracijo, rast mišic in splošni razvoj, saj ravno v obdobju odraščanja telo potrebuje kakovostne vire beljakovin.

Foto: Shutterstock

Ker pa v praksi ni vedno enostavno zagotoviti popolnega obroka po treningu ali tekmi, je ključno imeti pri roki pametne rešitve.

Poskrbite za obrok po treningu: najstniki pogosto po vadbi posežejo po sladkih pijačah ali hitro pripravljeni hrani. Raje jim ponudite polnovreden beljakovinski prigrizek – na primer sendvič s puranjimi prsi in sirom, domač smoothie z mlekom in banano ali jogurtom EGO proteini, ki ga imajo lahko kar v svojem nahrbtniku.

Spodbujajte redno prehranjevanje: otroci in mladostniki pogosto preskakujejo obroke, kar lahko vodi v prenajedanje ob poznih večernih urah. Za ustrezen razvoj ter ohranjanje energije in koncentracije tudi čez dan so ključni uravnoteženi obroki skozi celoten dan.

Rekreativni športniki: za energijo in regeneracijo

Foto: Shutterstock

Med službo, sestanki, treningi in večernimi obveznostmi pogosto pozabimo, kako pomembno je ohranjati stabilno raven energije čez dan. Vnos beljakovin je tu ključnega pomena, pa ne le za mišice, temveč tudi za boljšo koncentracijo in občutek sitosti, ki preprečuje nepotrebno grizljanje med obroki.

Zamenjajte sladke malice z beljakovinskimi: namesto rogljiča ali piškotov si privoščite jogurt EGO proteini , pest mandljev ali kos polnozrnatega kruha z avokadom in jajcem.

namesto rogljiča ali piškotov si privoščite , pest mandljev ali kos polnozrnatega kruha z avokadom in jajcem. Po vadbi izberite regeneracijski obrok: jogurt z beljakovinami, skuta z jagodičevjem ali beljakovinski smoothie so odlične možnosti, ki pomagajo mišicam pri obnovi.

jogurt z beljakovinami, skuta z jagodičevjem ali beljakovinski smoothie so odlične možnosti, ki pomagajo mišicam pri obnovi. Razmišljajte vnaprej: pripravite si malice že zvečer – tako vas nenadna lakota ne bo zapeljala v slabe odločitve.

Za starejše: ohranjanje moči in vitalnosti brez stroge diete

S staranjem se naravno začne zmanjševati tudi mišična masa, kar vpliva na gibljivost, ravnotežje in splošno vitalnost. Zato je prav v zrelih letih še posebej pomembno, da beljakovine ostanejo stalnica na krožniku.

Foto: Shutterstock