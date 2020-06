Podatek, ki vas bo pognal s kavča in prepričal o vadbi #video

Nova raziskava, v četrtek objavljena v publikaciji JAMA Oncology, je pokazala, da pri ljudeh, ki veliko časa presedijo, obstaja večje tveganje, da bodo zboleli za rakom.

"To je prva raziskava, ki je dokončno potrdila povezavo med pomanjkanjem gibanja in smrtnimi primeri raka," je povedala dr. Susan Gilchrist, profesorica in raziskovalka s področja preventive rakavih obolenj na univerzi v Teksasu, ki je vodila raziskavo.

Vsaj pol ure sedenja dnevno nadomestite z gibanjem

Če vsaj 30 minut na dan, ko bi sicer sedeli, namenite telesni vadbi oziroma kakršnemukoli gibanju, lahko to tveganje že pomembno zmanjšate, je poudarila.

"Naši izsledki so potrdili, kako pomembno je, da manj sedimo in se več gibljemo," je dejala vodja raziskave.

V študijo so vključili okoli 8.000 ljudi, ki ob začetku raziskave ali pred tem niso imeli raka. S pametnimi napravami so merili, koliko se med dnevom gibljejo, in nato primerjali njihovo zdravstveno stanje po petih letih. Pri tistih, ki so čez dan pretežno sedeli, je bilo tveganje za smrtno rakavo obolenje za kar 82 odstotkov višje kot pri ljudeh, ki so se med dnevom gibali.

