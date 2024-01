Zvezdnica s precej nenavadno razvado razburila sledilce #video

Ameriška igralka in manekenka Jessica Biel je na svojem TikTok profilu delila svojo nenavadno razvado in z njo razhudila marsikaterega sledilca.

41-letna hollywoodska zvezdnica Jessica Biel je zaradi svojih prehrambenih navad, ki jih izvaja kar v kopalnici, med svojim sledilci poskrbela za val ogorčenja. Sprva se je o nenavadni navadi pohvalila že Kourtney Kardashian, zdaj pa je to, da hrano in pijačo nosi v kopalnico in celo pod prho, razkrila tudi Bielova.

"Rada jem in pijem pod tušem," je v videoposnetku povedala Biel in dodala, da je njena najljubša prehrana, ki jo odnese pod tuš, sestavljena iz različnih prigrizkov, med drugim so to kosmiči, jogurt, čaj, sladoled, ker veljajo za "primerno prehrano za pod tuš" in "varno" ter jih je jesti enostavno, prav tako pa po njenem mnenju ta prehrana ne predstavlja večjega problema, če pade v odtok.

Nedavno pod prho preizkusila tudi nove predloge hrane

Nedavno je tudi delila video, v katerem je svojimi sledilci delila predlog za hrano, ki jo je prvič sama preizkusila med tuširanjem. Kot je povedala, med tuširanjem še nikoli ni poskusila jesti rdeče pomaranče, kar pa so ji predlagali drugi. Bielova se je odločila, da bo predlogu dala priložnost in nad citrusom je bila navdušena.

Pričakovano so bili nad igralkinimi besedami in navadami precej ogorčeni nekateri njeni sledilci, ki so zapisali, da se to "sliši odvratno" ter da hrana ne sodi v bližino kopalnice.

S pevcem in igralcem Justinom Timberlakeom je igralka Jessica Biel poročena od leta 2012, z njim ima dva otroka, Silasa in Phineasa. Foto: Guliverimage

Nekateri uporabniki in komentatorji TikToka so zapisali, da je edina sprejemljiva pijača v kopalnici pivo, spet drugi pa igralko pri njenem početju razumejo, saj je po njihovem to edini prostor, kjer se lahko prehranjujejo, ne da bi morali hrano deliti s svojimi otroki.

