Kako opremiti sodobno in šik kopalnico?

Začnimo z ogledalom

Verjetno vam je v oči najprej padlo okroglo ogledalo, ki v prostoru vsekakor izstopa. S takšnimi kosi boste popestrili vsak prostor. Namesto običajnega štirikotnega ogledala dodajte takšnega, ki ima zaobljene robove, lahko je okrogle ali pa tudi kakšne druge oblike.

Okroglo ogledalo lahko najdete v trgovini Jysk. Foto: Jysk

Umivalnik v črni barvi

Najpogostejši je bel umivalnik s srebrno pipo, zato izstopite iz množice in svoji kopalnici dodajte umivalnik v kakšni drugi barvi. Lahko v črni, kot je na fotografiji, ali pa v kakšni drugi barvi, danes so zelo priljubljeni tudi kamniti umivalniki.

Pod ogledalo dodajte umivalnik iz Bauhausa. Foto: Bauhaus

Set za milo

Ne komplicirajte in izberite preprosto. Set za milo naj bo v nevtralnih barvah, ki se bo podala vašemu prostoru. Lahko izberete tudi takšnega, ki se bo skladal s ploščicami. Če ste navdušeni nad različnimi barvnimi odtenki, lahko dodate tudi recimo rdečega.

Pletena košara

Podajo se k vsakemu stilu in se velikokrat izkažejo za zelo uporabne. Dobite jih že skoraj povsod, zato vam ne bodo predstavljale težav pri iskanju. Dodate jih lahko v kopalnico, kjer bodo služile kot prostor za male brisače za roke. Lepo se podajo tudi v spalnico in dnevno sobo.

Brisače

Ste tudi vi med tistimi, katerim kopalnico krasijo pisane brisače vseh vzorcev? Če je vaš odgovor da, potem je čas, da to spremenite. Kupite brisače v enakih barvah, ki ne bodo izstopale iz vašega prostora.

Izberite preproste bele brisače iz trgovine Mömax. Foto: Moemax

Vaza

Lepa popestritev so tudi vaza in rastline v njej. Izberite večjo vazo v nevtralni barvi ter zanimive oblike.

Spletna trgovina Zara Home ponuja pestro izbiro vaz. Foto: Zara Home

Umetna rastlina

Vsi ljubitelji rastlin bi lahko rekli, da so rastline lahko del skoraj vsakega prostora, saj ga poživijo in vanj pripeljejo toploto, ki jo bodo začutili vsi. Rastline so lahko umetne ali žive. Umetne lahko kupite v trgovinah Ikea, Jysk, Tedi in drugih. Žive najdete na tržnici, v cvetličarni ali pa ste ustvarjalni in sestavite svoj šopek. Rože lahko naberete na sprehodu ali pa različne kupite po ugodni ceni recimo v Lidlu in iz njih sestavite večji šopek.

Prostor poživite z umetno rastlino Ikea. Foto: IKEA

Svečniki

V koplnici ne smejo manjkati sveče, ki pričarajo sproščujoče in prijetno vzdušje. Piko na i pa jim dodajte z lepimi svečniki, ki bodo poskrbeli za estetiko tudi takrat, ko niso prižgane.

Prostoru dodajte sveče in svečnike. Foto: Zara Home

Police

Les prostoru doda toploto in videz, ki je eleganten, minimalističen in prijeten hkrati. Leseni elementi v prostoru bodo vedno dobra izbira, zato ne odlašajte z nakupom.

Omara iz trgovine Mömax Foto: Moemax

