Kako v spalnici s pohištvom ustvariti poletno vzdušje

Lesena postelja

Minimalistična postelja iz lesa je preprosta in primerna za vse stile.

Posteljnina s črtami

Posteljo lahko popestrite s posteljnino. Na fotografiji je razvidno, da je bila izbrana posteljnina z rdečimi črtami. Lahko izberete tudi bolj pestro barvno paleto, ki bo še bolj poživila vaš prostor. Posteljnina lahko ima tudi druge motive, kot so poslikave sadja, ki bo v vašo spalnico priklicalo poletje.

Nočna omarica iz temnega lesa

Dodajte nočno omaro iz lesa, ki se bo skladala z barvami postelje. Dodajte nočno svetilko, vazo ter kakšno knjigo, ki bo poskrbela za eleganco v prostoru.

Vaze v različnih odtenkih

Izberite vaze v zanimivih oblikah in velikostih. Držite se lahko barvne palete, ki so vidne na sliki, ali pa ste bolj drzni in dodate temno modre, živo rdeče, oranžne in zelene elemente.

Stolček, ki služi, kot podstavek za rastlino

Preprost lesen stolček uporabite za podstavek za rastlino. Tako boste poskrbeli, da bo rastlina prišla do izraza. Tega, ki je na sliki, smo našli v Ikei.

Ogledalo nepopolne oblike

Ogledala nepopolnih oblik so letos še posebej v trendu, saj vaš prostor naredijo zanimiv in poseben. Dodate jih lahko v spalnico, kuhinjo, dnevno sobo in drugod. S takšnim ogledalom ne morete zgrešiti.

Preproga z vzorci

Preproga z ravnimi linijami v kombinaciji bele in temno modre barve bo vaš prostor naredila še bolj poleten. Svojemu prostoru pa lahko dodate tudi druge vzorce in barve.

Zavese za čudovito svetlobo

Zjutraj naj vas zbudi svetloba, ki jo bodo prosojne zavese še olepšale. Izberite zavese v svetli barvi, ki bodo poskrbele, da bo svetloba ohranila svoj čar.

Stropno svetilo bo popestrilo prostor

Za piko na i v prostoru, ki ohranja minimalizem, dodajte veliko svetilo v okrogli obliki.

