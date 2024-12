Pravilnik o prepovedi kajenja v vseh zaprtih javnih objektih v Federaciji Bosne in Hercegovine je bil sprejet že junija, a so gostinci in drugi objekti imeli šest mesecev časa za prilagoditev, piše sarajevski časnik Oslobođenje.

Oblasti entitete BiH so pravilnik oblikovale na podlagi novega zakona o nadzoru in omejeni uporabi tobaka, tobačnih in drugih izdelkov, ki omejuje uporabo tobačnih izdelkov v Federaciji BiH, dovoljuje pa izjeme.

Lastniki kavarn, manjših od 50 kvadratnih metrov, kjer strežejo samo pijačo, lahko svoje lokale prijavijo kot kadilske. Mladoletnikom vstop vanje ni dovoljen, prostor pa mora imeti prezračevalni sistem.

Večji lokali morajo imeti ločen prostor za kadilce

Preprečiti morajo pretok tobačnega dima v druge dele objekta, prostor, v katerem se kadi, pa mora zagotavljati čiščenje zraka in dovod svežega zraka.

V lokalih, kjer se kadi, ni dovoljeno uživanje hrane, na vratih pa morajo biti nameščeni znaki, ki opozarjajo na nevarnost kajenja in prepoved vstopa mladoletnim osebam.

Za kršitelje so predvidene globe od dva tisoč do pet tisoč konvertibilnih mark (od okoli tisoč do 2.500 evrov) za pravne osebe, od 300 do tisoč konvertibilnih mark (od 150 do 500 evrov) za odgovorne osebe ter od 500 do 1.500 konvertibilnih mark (od 250 do 750 evrov) za lastnike in uporabnike prostorov, kjer je kajenje prepovedano. Globa za fizične osebe je 100 konvertibilnih mark (50 evrov).