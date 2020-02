Sylvester Stallone si je nehal barvati lase, tako je videti zdaj #video

Legendarni Sylvester Stallone je še do nedavnega prisegal na barvanje las. Sicer ni nosil nenaravno črne barve, ampak smo ga na rdečih preprogah videvali rahlo osivelega.

Zdaj pa je 73-letnik na družbenih omrežjih pokazal svoj naravni jaz s skoraj belimi lasmi, brado in obrvmi:

Ob tej objavi je zapisal, da ima tudi on dneve, ko se mu ne ljubi početi nič, a se nato "zbrca" v pogon. "Včasih se zbudim in se mi ne ljubi početi nič, razen počivati. Tako je in če kdo trdi drugače, laže - to je v človeški naravi," je zapisal, "nato pa se začneš premetavati, se razjeziš nase in ugotoviš, da si moraš postaviti cilje, če želiš karkoli doseči. Zato se bom držal svoje priljubljene fraze in to storil."

Fraza, o kateri govori, je "Keep punching" oziroma, če to nekoliko ohlapno prevedemo, "ne nehaj udarjati". Neuničljivi Rocky, četudi je zdaj povsem osivel, namreč še vedno telovadi in skrbi za dobro kondicijo.

Mimogrede: novi Stallonejev videz je naletel na glasno odobravanje sledilcev, ki so ga oklicali za "seksi srebrnega lisjaka".

