Najbolj luksuzna jahta na Jadranu: z njo po Dalmaciji pluje Stallone #video

Potem ko je v sredo filmski zvezdnik Sylvester Stallone z ženo in hčerkami prispel v Split in od tam odrinil na križarjenje med dalmatinskimi otoki, so hrvaški mediji hitro izbrskali, katero jahto so si izbrali za počitnice na Jadranu.

Gre za luksuzno motorno jadrnico Meira, skoraj povsem novo plovilo, ki je v valove prvič zarezalo lani. To je v lasti turškega podjetja Salmakis Yachting, ki s svojo floto prireja križarjenja tako ob hrvaški kot turški obali in med grškimi otoki.

Foto: Salmakis Yachting

55-metrsko Meiro, na kateri trenutno biva družina Stallone, opisujejo kot najbolj luksuzno jahto na Jadranu. Ima šest spalnic in lahko gosti do 12 potnikov, za katere skrbi deset članov osebja.

Foto: Salmakis Yachting

Zunanje površine se razprostirajo v treh ravneh, kjer lahko gostje počivajo, se sončijo in namakajo v džakuziju, ob lepem vremenu pa jim zunaj strežejo tudi zajtrk, kosilo in večerjo.

Foto: Salmakis Yachting

Meira ima savno in prostor za masaže, za adrenalina željne pa imajo na krovu napihljiv tobogan, po katerem se je mogoče spuščati z najvišje palube, pa gliser, dva vodna skuterja, kanu, opremo za deskanje, snorklanje in ribolov.

Foto: Salmakis Yachting

Za notranje prostore jahte so uporabili vrsto prestižnih materialov, kot so ebenovina in druge prestižne vrste lesa, usnje in marmor, prva tako niso varčevali pri tehnološki opremi od televizije in glasbenega sistema do avtomatizirane klimatizacije, luči in senčil.

Foto: Salmakis Yachting

Foto: Salmakis Yachting

Končna cena? 200 tisoč evrov na teden.

Ves ta luksuz ima tudi primerno ceno. V nizki sezoni ta znaša 105 tisoč evrov, v visoki (torej zdaj) pa 133 tisoč evrov. A to ni končni znesek, ki ga gostje plačajo - v ceno namreč ni vključen DDV, dodati pa je treba še doplačilo v višini 30 odstotkov cene najema jahte, ki je namenjeno plačilu hrane in pijače, privezov, goriva za pomožni čoln, vstopnin v nacionalne parke ter drugih stroškov. Končna cena tako hitro zraste do 200 tisoč evrov na teden.

Oglejte si še: