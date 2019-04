V Istri odprli enega najprestižnejših hotelov na Jadranu #video #foto

V ponedeljek je prve goste sprejel Grand Park Hotel Rovinj, prestižni objekt s petimi zvezdicami oziroma najprestižnejši hotel, ki so ga letos odprli na hrvaški obali. Je najnovejši in najprestižnejši hotel verige Maistra, v lasti katere so tudi sosednji hoteli Monte Mulini, Lone in Eden.

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Grand Park Hotel Rovinj so gradili dve leti, in sicer na lokaciji starega hotela Park, ki so ga v celoti porušili, v projekt pa so vložili skoraj sto milijonov evrov.

Rezultat je spektakularen terasast hotel, pokrit z deset tisoč kvadratnimi metri zelene strehe. V šestih nadstropjih ima 193 sob in 16 apartmajev in lahko skupno sprejme do 500 gostov. Zaradi specifičnega terena in načrtovanja so vhod z recepcijo, restavracije, bazeni in kongresne dvorane v najvišjem nadstropju, sobe pa so pod njimi.

Foto: spletna stran hotela

Vse sobe imajo pogled na morje in staro mestno jedro Rovinja, prav tako imajo vse prostrane terase z zelenjem. Najbolj luksuzen apartma sicer meri kar 175 kvadratnih metrov, ima dve nadstropji ter lasten vrt z jacuzzijem.

Foto: spletna stran hotela

Hotel ima šest restavracij oziroma gostinskih lokalov, ob vrhunski restavraciji Cap Aureo (Zlati rt) še bar z menda največjim izborom šampanjcev na Hrvaškem, plažni bar, glavno hotelsko restavracijo, lokal z žarom in delikateso ter slaščičarno. Tudi bazen ni le eden, ampak so trije, dva zunanja in športni, ki sega tudi v notranjost, v vseh pa je sladka voda.

Preberite še: