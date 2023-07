Pevko Britney Spears je napadel varnostnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priljubljeno ameriško pevko Britney Spears je v sredo zvečer v Las Vegasu napadel varnostnik francoskega zvezdnika lige NBA Victorja Wembanyame. Kot poroča BBC, naj bi Spearsovo udaril v obraz in jo skoraj podrl na tla.

Incident pred hotelom Aria sta potrdili lasvegaška policija in pevka, ki je na svojih družbenih omrežjih zapisala, da se ji je zgodila "travmatična izkušnja", na katero ni bila pripravljena.

Želela mu je čestitati za njegove dosežke

Odzval se je tudi francoski košarkar, ki je dejal, da ni videl, kaj točno se je zgodilo, le da so nekoga odrinili. "Nisem videl, kaj se je zgodilo, saj sem hodil naravnost in se nisem ustavil. Oseba je do mene pristopila od zadaj. Vem le, da jo je varnostnik odrinil, ne vem pa, s kakšno močjo. Nisem se ustavil, ampak sem nadaljeval pot, da bi užival v lepi večerji," je pojasnil.

19-letni Victor Wembanyama, ki igra za klub San Antonio Spurs, se je v Las Vegasu mudil pred zanj prvo poletno ligo. Obiskal je restavracijo v hotelu Aria, kjer ga je opazila Britney Spears. "Odločila sem se, da pristopim k njemu in mu čestitam za uspeh. Bilo je zelo glasno, zato sem ga prijela za ramo, da bi dobila njegovo pozornost," je pojasnila.

Kot je dodala, jo je njegov varnostnik nato udaril v obraz, zaradi česar je izgubila očala, in jo skoraj podrl na tla. "Ljudje do mene pristopajo ves čas. Tisti večer je do mene pristopilo najmanj 20 oseb. Moji varnostniki niso napadli nobenega od njih," je sklenila.

Na incident se je na svojih družbenih omrežjih odzval tudi pevkin mož Sam Asghari, ki je zapisal, da upa, da "se bo oseba naučila lekcije in spremenila svoj odnos do žensk".

Victor Wembanyama in njegov varnostnik po incidentu z Britney Spears Foto: Profimedia

