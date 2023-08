Da bi dobil več denarja, jo izsiljuje s kočljivimi razkritji

Po novici, da se ločujeta Britney Spears in Sam Asghari, je on to potrdil z zapisom, objavljenim na družbenih omrežjih. "Po šestih letih ljubezni in predanosti drug drugemu sva se z ženo odločila, da končava svojo skupno pot," je zapisal, "še naprej bova imela ljubezen in spoštovanje drug do drugega, želim ji vse najboljše."

Medtem pa ameriški tabloidi poročajo, da se v zakulisju že kuha umazan boj. Asghari po navedbah Page Six od popzvezdnice želi več denarja, kot mu ga pripada po predporočni pogodbi, in jo izsiljuje z grožnjami, da bo razkril njene skrivnosti.

Po več letih zveze sta se poročila junija lani. Foto: Profimedia

"Grozi, da bodo v javnost prišle sramotne podrobnosti o Britney, če mu ne plača," je za Page Six dejal neimenovani vir. Spletni tabloid TMZ medtem poroča, da Asghari popzvezdnico obtožuje nezvestobe, pa tudi nasilja. Trdi, da ga je večkrat fizično napadla, prevarala pa naj bi ga s članom svojega osebja.

Pevkin tabor tega do zdaj ni komentiral, je pa po poročanju več ameriških medijev že najela eno najslavnejših ločitvenih odvetnic v Hollywoodu Lauro Wasser, ki je v preteklosti med drugim zastopala Angelino Jolie, Kim Kardashian in Johnnyja Deppa.