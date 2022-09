V Piran prihajajo hollywoodske zvezde s Halle Berry na čelu

J. K. Simmons, Halle Berry in Mark Wahlberg so le nekatera znana imena igralske zasedbe, ki prihaja v Slovenijo.

Po poročanju Primorskih novic bodo v Piranu snemali kadre za Netflixov celovečerni akcijski film Our Man from Jersey, v katerem igrajo J. K. Simmons, Halle Berry, Mark Wahlberg, Jackie Earle Haley, Jessica De Gouw in Adewale Akinnuoye-Agbaje.

Na slovensko obalo naj bi sicer prišla ekipa, ki šteje okoli 1.200 ljudi, nastanjeni pa bodo v portoroških hotelih.

Že prejšnji teden je piranska občina na svoji spletni strani obvestila, da bo Piran med 19. septembrom in 4. oktobrom 2022 postal kulisa igranega celovečernega akcijskega filma. Ker bodo zaradi snemanja občasno popolnoma zaprte ceste trgov in ulic, do največ 15 minut, in bo režim parkiranja nekoliko spremenjen, občane naprošajo za razumevanje.

Kot so še zapisali na občini, bodo akcijske in druge prizore predvidoma snemali na Prešernovem nabrežju, Ulici svobode, Trubarjevi ulici, Tartinijevem trgu, Pristaniški ulici, Bolniški ulici, Trgu 1. maja z Gregorčičevo, Verdijevo, Trubarjevo in Kosovelovo ulico, Vidalijevi ulici z Obzidno ulico (Porta Dolfin), Trgu bratstva s Tomšičevo in Župančičevo ulico (Porta Marciana), Cankarjevem nabrežju, Kidričevem nabrežju in Dantejevi ulici.

"Stanovalcem Pirana dostopanje do prebivališč ne bo v nobenem primeru onemogočeno, le občasno časovno omejeno," so še poudarili.