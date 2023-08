Fotografije razkrivajo: 41-letna igralka je noseča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriško-britanska igralka Sienna Miller je noseča, razkrivajo fotografije s španskega otoka Ibiza, kjer so jo paparaci ujeli na plaži.

Enainštiridesetletnica že ima 11-letno hčer Marlowe z igralcem Tomom Sturridgeem, zdaj pa je v zvezi s 15 let mlajšim igralcem Olijem Greenom.

Lani se je igralka v intervjuju za britansko izdajo revije Elle razgovorila o tem, da po dopolnjenem 40. letu veliko razmišlja o tem, ali bi imela še kakšnega otroka.

Sienna Miller in Oli Green julija letos Foto: Profimedia

"Ta pritisk glede otrok, ali bi jih morala imeti več in zakaj jih nisem imela, je kot zelo glasen hrup. Biologija je v tem obdobju do žensk neverjetno kruta," je izjavila in razkrila, da se je odločila za zamrznitev jajčnih celic, s čimer se je otresla vse glasnejšega tiktakanja biološke ure.

