53-letna zvezdnica prihajajoče leto pozdravlja z vročimi fotografijami #video

Čas, ko se poslovimo od starega in pozdravimo novo leto, mnogi izkoristijo za hiter pregled dogajanja v svojem življenju v preteklih 12 mesecih. Prav to je naredila tudi 53-letna Halle Berry, ki je na omrežju Instagram objavila devet svojih najljubših fotografij in videoposnetkov.

Postavna igralka na mnogih kaže precej gole kože, na eni od fotografij pa je skozi mokro belo majico z napisom "No Bra Club" (v prevodu: Klub brez nedrčkov) na ogled postavila tudi svoje bujno oprsje. "Hvala, ker ste me spremljali na tej platformi. Cenim vas in cenim občutke, ki mi jih dajete. Srečno 2020!" je zapisala ob zbirko fotografij in videoposnetkov.

Objava je seveda požela ogromno všečkov in navdušenih komentarjev, s katerimi sledilci niso mogli prehvaliti njene lepote in mladostnega videza.

Nekaj igralkinih vročih objav preteklega leta si oglejte v videoposnetku spodaj.

