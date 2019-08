S seksi objavo zvezdnica proslavila 53. rojstni dan #video

Igralka Halle Berry je pri 53 letih v najboljši fizični in psihični formi svojega življenja, je razkrila. In ker se v svoji – koži kljub temu, da ni več rosno mlada – odlično počuti, je novo številko pozdravila z zapeljivo fotografijo.

Na svoj 53. rojstni dan je slavna igralka na družabnem omrežju Instagram objavila fotografijo, na kateri je oblečena v mokro belo majico s pomenljivim napisom No Bra Club, kar v prevodu pomeni Klub brez nedrčka. Kot napis veli, Halle na fotografiji res ne nosi nedrčka, skozi mokro, prosojno majico pa se vidi skorajda vse, tako da je zelo malo prepuščenega domišljiji.

Pod zapeljivo fotografijo, na kateri igralki ni videti obraza, saj ga prekrivajo lasje, so ji ob rojstnem dnevu čestitali ne le mnogi oboževalci, temveč tudi njene prijateljice iz sveta zabave. "Vse najboljše, seksi mama!" je zapisala pevka Ciara, žena Willa Smitha Jada Pinkett Smith pa: "Vse najboljše, lepotica." Halle je voščila tudi igralska kolegica Viola Davis, ki je zapisala: "Vse najboljše, Halle! Tako čudovita duša si. Rada te imam, sestra."

V enem od nedavnih intervjujev za Entertainment Tonight je sicer Halle povedala, da je trenutno v najboljši fizični in psihični formi svojega življenja ter da je na svojo postavo, za katero je trdo garala, nadvse ponosna. V formo se je morala spraviti zaradi vloge v filmu John Wick: Chapter 3 – Parabellum, ki ga je režiral Chad Stahelski.

"Chad me je spravil v najboljšo formo v življenju, zakaj je torej ne bi kazala?" je komentirala svoje privlačne objave na družbenih omrežjih. "Fantje so me res gnali. Še nikoli nisem bila mentalno in fizično v boljšem stanju in zahvala gre prečudovitim ljudem, najboljšim od najboljših. Tako da tukaj so prečudoviti rezultati tega."

Nekaj igralkinih fotografij z Instagrama si lahko ogledate spodaj: