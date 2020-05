Železni Mike se vrača! Sledi ponovitev enega najbolj kontroverznih dvobojev?

Nekdanji svetovni prvak v težki kategoriji Mike Tyson je še enkrat navdušil svoje zveste navijače ter pokazal hitre roke in moč udarca. "Vrnil sem se," je ob tem dejal 53-letni Američan, ki je pred dnevi pojasnil, da bi se boril za pomoč brezdomcem in ljudem, ki jih je, podobno kot njega, uničila droga.

Odkar je njegova namera prišla v javnost, Tyson prejema bogate ponudbe promotorjev. Predsednik Bare Knuckle Fighting Championshipa David Feldman mu je ponudil 18,5 milijona evrov in mu dal možnost, da sam izbere tekmeca.

Kot mogoča nasprotnika sta se pojavila novozelandska ragbijska zvezda Sonny Bill Williams ter oče boksarja Tysona Furyja, John Fury, ki je celo dodal, da je pripravljen umreti v ringu.

Ponovitev epskega dvoboja Tyson – Holyfield?

A največje zanimanje je izzvala najava boja starih tekmecev – Tysona in štiri leta starejšega Evanderja Holyfielda. Mnogi se še spomnijo njunega dvoboja iz leta 1997, ko je Tyson v drugi rundi nasprotniku odgriznil del uhlja, zaradi česar so morali prekiniti dvoboj. To je bil njun drugi dvoboj, prvega je sedem mesecev pred tem dobil Holyfield s tehničnim nokavtom v 11. rundi.

Kako je Tyson pred 23 leti Holyfieldu odgriznil del uhlja:

Holyfield je imel v karieri 57 borb, 44 jih je dobil, deset izgubil, dvakrat je remiziral, enkrat pa je bil boj prekinjen. Tyson je ring 50-krat zapustil kot zmagovalec, izgubil pa je le šest dvobojev, poroča STA.