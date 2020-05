Nekdaj je Mike Tyson veljal za strah in trepet boksarjev. Svetovni prvak v težki kategoriji (prvi v vseh verzijah WBC, WBA in IBC) je postal že pri 20 letih. Bil je nočna mora tekmecev, vse do leta 2005, ko je rekel boksu zbogom in se lotil novih izzivov. Čeprav ni aktiven že dobro desetletje, vmes pa je poskrbel za marsikatero prigodo, ki je polnila naslovnice, od manj prijetnih in kontroverznih pa vse do igranja v filmskih uspešnicah, še zdaleč ni pozabil boksarskega znanja.

Ko je v noči na soboto na socialnem omrežju Instagram objavil delček treninga in zapisal ''Vedno bom zlobni fant'', je tako navdušil svet, da je imel video v desetih urah že pet milijonov ogledov! Železni Mike si je nadel boksarske rokavice in bil tako eksploziven, da je spomnil na svoja zlata leta. Udarci so švigali z izjemno hitrostjo. Očarali so tudi zvezdnika ''krvavega športa'' UFC Khabiba Nurmagomedova. ''Ne morem verjeti. To je povsem druga raven,'' je zapisal borec iz Dagestana.

Newyorčan Mike Tyson je postal svetovni prvak že pri 20 letih! Foto: Reuters

Tyson se je lotil treninga zaradi želje, da bi se udeležil boksarskega dvoboja. To bi bila njegova prva borba po letu 2005, ko je izgubil proti Kevinu McBridu. Želi se udeležiti dogodka z dobrodelno noto, ves zaslužek pa bi rad podaril brezdomcem ter odvisnikom od drog.