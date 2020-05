Senzacija v UFC: borec, ki je bil pripravljen umreti, do vstopnice za ruskega orla #video

Ponoči se je v Jacksonvillu na Floridi odvil borilni spektakel in po dolgi pavzi zaradi novega koronavirusa spet navdušil ljubitelje mešanih borilnih veščin. Čeprav je UFC 249 potekal brez gledalcev, so navijači uživali pred malimi zasloni in imeli kaj videti. V glavni borbi večera je Američan Justin Gaethje v peti rundi ugnal favoriziranega rojaka Tonyja Fergusona, ki je izgubil prvič po 12. zaporednih zmagah. Borec iz Arizone je tako povsem nepričakovano postal prvi izzivalec UFC-prvaka v lahki kategoriji Habiba Nurmagomedova.

Čeprav je Gaethje resen borec, do zdaj sta ga premagala le dva (20–2), nihče ni pričakoval druge zmage Fergusona, a v MMA ni nič stoodstotnega in to se je v noči na nedeljo znova pokazalo. Izzivalec je imel ves čas pobudo in prevladoval v vseh rundah, v peti po seriji močnih udarcev v glavo pa je sodnik dvoboj prekinil in zmago dosodil 31-letnemu borcu, ki je na svojem 22. dvoboju prišel še do 20. zmage. Kar 19 jih je dobil predčasno.

Vrhunci glavne borbe večera:

Gaethje že gleda v prihodnost

"Trenerjem sem že pred borbo povedal, da sem pripravljen umreti, pa če jim je to všeč ali ne. To je mentaliteta, s katero sem vstopil v kletko," je po veliki zmagi dejal Gaethje. "Ponosen sem, da sem lastnik tega prehodnega pasu. Ni veliko borcev, ki jim to uspe. Počutim se odlično, a sam že gledam v prihodnost. Ko dosežeš nekaj, želiš še več," je še dodal in vrgel rokavico UFC-prvaku v lahki kategoriji Habibu Nurmagomedovu, ki bi se moral boriti proti Fergusonu, a je zaradi pandemije obtičal v Rusiji.

Tony Ferguson je junaško obstal na nogah, a dvoma o zmagovalcu ni bilo. Foto: Reuters

"Justin je trd kot žebelj," je po dvoboju dejal dobro načeti Tony in priznal, da mu vse odpovedi dogodkov in menjave nasprotnikov niso ustrezale. "Priprave potekajo že vse od novembra. Imeli smo načrt za Habiba, ne za borca, ki ostaja na nogah in spušča bombe," je skomignil Ferguson.

Tega je kljub porazu pohvalil predsednik UFC Dana White. "Mislil sem, da bo borbe prej konec, a Tony ni človek. Nihče ne bi prenesel toliko udarcev in stal na nogah, zlasti od človeka, ki udari, kot da zbije tovornjak," je od navdušenja sopihal White.

Fotogalerija glavne borbe večera (foto: Reuters):

Cejudo po ubranitvi naslova naznanil slovo

V borbi za pas v bantamski kategoriji je Henry Cejudo v drugi rundi ugnal Dominicka Cruza in brez težav ubranil pas, po dvoboju pa šokiral navijače z besedami, da se poslavlja od oktagona.

"Dovolj sem naredil za ta šport, zdaj želim oditi in uživati. Imam 33 let, dekle, ki me gleda od doma. Hvala, stric Dana in vsem, ki ste tukaj, odhajam v pokoj," je oznanil ameriški rokoborec, ki se lahko ob pasovih za najboljšega v mušji in bantamski kategoriji pohvali tudi z olimpijskim zlatom.

Henry Cejudo se je po zmagi poslovil od UFC. Foto: Reuters

Organizator je po dvoboju razdelil tudi nekaj čekov v vrednosti 50 tisoč dolarjev. Naziv dvoboja večera je pričakovano pripadel dvoboju med Fergusonom in Gaethjem. Zadnji je dobil denarno nagrado tudi za najboljši zaključek, ravno tako pa tudi francoski orjak kamerunskih korenin Francis Ngannou, ki je že po nekaj sekundah ustavil Surinamca Jairzinha Rozenstruika.

Izjemen nokavt Ngannouja:

Calling out Francis Ngannou is probably a bad idea. #UFC249 pic.twitter.com/P49DrwH8rh — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) May 10, 2020

