Veliki načrti Trumpovega prijatelja

Glavna borba turnirja UFC 249 bo spopad ameriških borcev Tonyja Fergusona in Justina Gaethjeja, ki je vskočil kot zamenjava za Habiba Nurmagomedova, ki je v času krize obtičal v Rusiji in ne more pripotovati v ZDA. Je pa White obljubil, da se bo zmagovalec dvoboja Ferguson – Gaethje nato "zagotovo pomeril s Habibom za naslov svetovnega prvaka v lahki kategoriji". "To vam zagotavljam, stoodstotno. Zmagovalec se bo pomeril s Habibom," pravi White.

Na sporedu UFC 249 – ta bo v Jacksonvillu potekal pred praznimi tribunami - je kar nekaj izjemno zanimivih dvobojev. Francis Ngannou se bo udaril z Jazinhom Rozenstruikom, Fabricio Werdum z Aleksejem Olejnikom, …

Načrtovani dvoboji turnirja UFC 249: Tony Ferguson - Justin Gaethje Henry Cejudo - Dominick Cruz Francis Ngannou - Jairzinho Rozenstruik Jeremy Stephens - Calvin Kattar Donald Cerrone - Anthony Pettis Greg Hardy - Yorgan de Castro Aleksej Olejnik - Fabricio Werdum Carla Esparza - Michelle Waterson Ronaldo "Jacare" Souza - Uriah Hall Vicente Luque - Niko Price Charles Rosa - Bryce Mitchell Ryan Spann - Sam Alvey

