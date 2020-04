Konec je, tudi neomajni predsednik UFC moral priznati premoč virusu

Čeprav je turnir UFC 249 že pred dnevi izgubil glavno atrakcijo, spopad Američana Tonyja Fergusona z Dagestancem Habibom Nurmagomedovom za naslov prvaka lahke kategorije, je predsednik UFC Dana White vztrajal, da bo dogodek na vsak način izpeljal.

Po pozivu korporacije Disney Whitovi načrti padli v vodo

"Trudili smo se po najboljših močeh, da bi UFC 249 izpeljali, a nam žal ni uspelo." Foto: Getty Images Po tem, ko je tudi v ZDA izbruhnila koronakriza in je mesto New York prepovedalo vse športne prireditve, je bilo jasno, da spektakla v prvotno izbrani dvorani v Brooklynu ne bo, je White nadomestno lokacijo našel v Kaliforniji, kjer se je že dogovoril s starešinami indijanskega plemena Tachi Yokut, da bo turnir gostoval v njihovem igralniško-hotelskem kompleksu v rezervatu, v katerem ne veljajo državni in zvezni zakoni ter z njimi vse omejitve zbiranja in gibanja, ki veljajo v času omejevanja širitve novega koronavirusa.

Whitovi načrti so zdaj padli v vodo, po posredovanju vodilnih mož korporacije Disney, večinske lastnice ameriške televizijske mreže ESPN, ki skrbi za televizijske prenose borb UFC, se je vdal. Disneyjevi menedžerji so se pridružili pozivom kalifornijskih oblasti in Whitu naročili, naj dogodek odpove. "Trudili smo se po najboljših močeh, da bi UFC 249 izpeljali, a nam žal ni uspelo," je poraz priznal White in dodal, da bo iz hvaležnosti plemenu Tachi Yokut prve bobe po koronakrizi priredil prav v njihovi igralnici Tachi Palace Casino Resort.

