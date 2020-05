Trije pozitivni, a UFC se ne pusti motiti: ponoči bo pokalo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

UFC je kljub trem pozitivnim testom novega koronavirusa trdno odločen, da borilni dogodek na Floridi izpelje po začrtanem urniku. Zdravniška služba je okužbo odkrila pri brazilskem borcu Ronaldu Souzi in dvema trenerjema, ki so že zapustili hotel in odšli v samoizolacijo.

Nihče od njih ni kazal znakov okužb, a vseeno so organizatorji takoj prečrtali dvoboj med Souzo in Uriahom Hallom, ostale borbe pa ostajajo na urniku. Tudi glavna borba večera med Tonyjem Fergusonom in Justinom Gaethjem, ki je zamenjal Habiba Nurmagomedova.

"Ni me presenetilo, da je bil nekdo pozitiven, saj smo naredili res veliko testov. To je le dokaz, da sistem deluje. Dobra stvar je, da Souza zdaj ve, da je okužen in zdaj ne bo bolezni širil naprej. Mi mu bomo stali ob strani," je dejal predsednik UFC Dana White, ki ob tem niti pomislil ni, da bi dogodek, ki ga ljubitelji MMA tako zelo pričakujejo, odpovedal.

V ZDA so do zdaj odkrili že več kot 1,3 milijona primerov okužb s koronavirusom, umrlo pa je skoraj že 80 tisoč ljudi. Daleč največ na celem svetu. V Veliki Britaniji je do zdaj umrlo 31 tisoč ljudi, v Sloveniji pa 101.

White obljublja nepozabno borbo

"Veliko smo morali storiti, da smo prišli do tukaj. Zavedamo, kako pomembno je zdravje vseh udeleženih. Nič nismo prepustili naključju, na koncu pa nam je uspelo nabrati še izjemen seznam borb. Zagotavljam vam, da bo glavna borba večera kandidirala za borbo leta. V to sem prepričan, komaj čakam," je še dodal White.

Poleg borbe med Fergusonom in Gaethjem bo na sporedu tudi borba za pas v bantamski kategoriji med Henryjem Cejudom in Dominickom Cruzom ter v težki med Francisem Ngannoujem in Jairzinhem Rozenstruikom. Veliko zanimanja bo požela tudi za borba med Anthonyjem Pettisom in Donaldom Cerronejem, ki je januarja že v prvi rundi klonil proti Conorju McGregorju.

UFC 249, ki bo po slovenskem času na sporedu v noči na nedeljo, bo potekal pred praznimi tribunami v Jacksonvillu na Floridi.

