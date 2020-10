Nokavt z drugega planeta: "Videl sem že veliko stvari, a tole ... Noro!" #video

Začnimo z dvobojem na dogodku UFC med Američanoma Joaquinom Buckleyjem in Impo Kasanganayjem, ki se je v drugi rundi končal na spektakularen način. Impa je Buckleyju ujel nogo, a ta se je rešil z obratom in z brco v glavo nokavtiral rojaka ter osupnil navijače.

"Veliko stvari sem že videl, a tole ... Tole je po vsej verjetnosti najbolj nori nokavt vseh časov," je dejala legenda MMA Daniel Cormier, ki je bil v Abu Dabiju strokovni komentator. Buckley je dobil po dvoboju bonus v višini 50 tisoč evrov.

Novica o izjemnem zaključku borbe prihaja tudi iz poljskega Lodža. Že 40-letni veteran Mamed Khalidov je po 30 sekundah ubranil naslov v srednji kategoriji. Čečen s poljskim potnim listom je na glavni večer KSW 55 z brco v glavo ustavil Scotta Askhama in brez težav ubranil šampionski pas.

Tudi pri tej organizaciji včeraj niso počivali. Na dogodku v Parizu, ki si ga je lahko ogledalo ob ostrih preventivnih ukrepih zaradi koronavirusa tudi nekaj gledalcev, je francoski borec Yves Landu z letečim kolenom podrl angleškega borca Terryja Braziera. Še bolj kot njegova zmaga pa je odmevalo njegovo slavje. Česa takega ne vidiš vsak dan.

''Leteče koleno" za veliko zmago:

JUMPING KNEE OUTTA NOWHERE 💥



What an incredible Bellator MMA debut for the Frenchman, Yves Landu to KO Terry Brazier and send the Paris crowd into frenzy.#BellatorParis pic.twitter.com/TSJr2Kdc6z