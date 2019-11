Kot darilo od zgoraj: vrača se nori Irec! #video

Čeprav so mnogi mislili, da Irca po tistem hudem porazu pred dobrim letom proti Habibu Nurmagomedovom, ne bomo več videli v akciji, so se še kako zmotili. "Conor je podpisal, tudi kavboj je pripravljen," je za ESPN dejal Dana White. Borca se bosta presenetljivo udarila v velterski kategoriji (do 77 kg), ki nikakor ni idealna teža za irskega borca. Do zdaj se je v tej kategoriji dvakrat udaril z Natom Diazem in bil polovično uspešen.

Med triletnim pavziranjem se je leta 2017 po boksarskih pravilih udaril s Floydom Mayweatherjem in vkljub porazu v deseti rundi v žep pospravil okoli 100 milijonov ameriških dolarjev. Foto: Reuters

McGregor je v zadnjem času bolj promoviral svoj viski Proper Twelve, delal neumnosti v privatnem življenju, kot pa mislil na treninge in borbe. Kot rečeno je nazadnje stal v kletki pred dobrim letom, ko je v četrti rundi s predajo moral priznati premoč prvaku lahke kategorije, Nurmagomedovu. To je bil njegov edini nastop v UFC v zadnjih treh letih. Zadnja njegova zmaga sega v november leta 2016, ko je po zmagi nad Eddiejem Alvarezom postal prvi, ki je bil istočasno UFC-prvak tako v peresni kot lahki kategoriji.

Pred dobrim letom je po predaji priznal premoč Habibu Nurmagomedovu. Foto: Reuters

Kavboj je rekorder po številu zmag v UFC, ima jih kar 23, kar 16 jih je v žep pospravil še pred koncem dvoboja, kar je prav tako rekord organizaciji. Zadnji dve borbi se nista izšli po njegovih željah. Junija ga je po zdravniški prekinitvi premagal Tony Ferguson, septembra pa še Justin Gaethje.

