Fury in Wilder poleti ne bosta boksala, tudi Kozinova aprila brez boja

Tretjega spopada Tysona Furyja in Deontayja Wilderja poleti ne bo. Foto: Gulliver/Getty Images

Tretji boj za naslov svetovnega prvaka v supertežki kategoriji po različici WBC med Tysonom Furyjem in Deontayem Wilderjem, ki je bil napovedan za julij, so morali zaradi pandemije koronavirusa odpovedati," je sporočil televizijski voditelj ESPN in sopromotor Furyja, Bob Arum. Tudi slovenska šampionka Ema Kozin se 18. aprila ne bo borila v Nemčiji.