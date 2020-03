Umrl stric nepremaganega šampiona Floyda Mayweatherja

Ameriški boksar Roger Mayweather, dvakratni svetovni prvak, ki je nato postal trener in stric nepremaganega šampiona Floyda Mayweatherja, je umrl v starosti 58 let. Roger Mayweather, ki je imel težave z diabetesom, je osvojil svetovna naslova v peresni in superlahki kategoriji, skupno je v 20 letih v ringu zabeležil 59 zmag.

"Moj stric je bil ena najpomembnejših oseb v mojem življenju tako znotraj kot zunaj boksarskega ringa," je dejal Floyd Mayweather, ki ga je večji del blesteče kariere treniral prav stric.

"Roger je bil veliki šampion in eden najboljših boksarskih trenerjev. Žal mu je v zadnjih letih močno nagajalo zdravje in zdaj lahko končno počiva v miru. Roger je bil moj svet, pomenil mi je vse in to je velika izguba za ves boksarski svet," je še dejal Floyd Mayweather, piše STA.