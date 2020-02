Odvržena brisača še vedno buri duhove: Vedel je, kakšna so navodila! #video

"Težka" oprava v kateri je Wilder prišel v ring. Foto: Reuters

Fury je na boksarskem spektaklu v Las Vegasu povsem zasenčil Wilderja in ga mrcvaril sedem rund, nato pa je bilo trenerjem v Američanovem taboru dovolj in so v sedmi rudi v ring vrgli brisačo, ki v boksu pomeni predajo. "Oprava, v kateri sem prišel v ring, je bila pretežka. Imela je kar 18 kilogramov. Noge me niso več ubogale. Za poraz niso krivi Furyjevi udarci, ampak teža kostuma," je z bizarni razlogom za poraz postregel Wilder, ki se je decembra leta 2018 razšel z remijem.

Po seriji močnih udarcev je Wilderjev trener v ring vrgel brisačo:

"Nog nisem čutil že od samega začetka, po tretji rundi pa je bilo, kot bi mi jih nekdo odrezal. Opravo sem prvič poskusil dan pred borbo, a nisem vedel, da je tako težka. Želel sem si, da bi bil videti dobro, a očitno sem se uštel," je še dodal, a prepričal ni nobenega, saj je malo verjetno, da bi 18 kilogramov v 100 metrih tako izmučile več kot 200 centimetrov visokega in več kot 100 kilogramov težkega boksarja.

"Mark bi moral upoštevati moje želje!"

Američan je po porazu močno kritiziral svoj trenerski štab, ki je predčasno prekinil borbo. V ring je brisačo vrgel Wilderjev trener Mark Breland, čeprav so bili dogovorjeni, da se tega ne sme, ne glede na vse.

Američan, ki je po porazu izgubil šampionski pas WBC, ne skriva jeze do trenerja Marka Brelanda. Foto: Reuters

"Razočaran sem nad Markom, saj smo o tem govorili že neštetokrat. Vedel je, kakšna so navodila, a ravnal je drugače. Kot bojevnik, prvak, vodja želim ring zapustiti na svojem ščitu. Svoji ekipi sem povedal, da ne glede na to, kako sem videti, nikoli, res nikoli v ring ne mečite brisače, saj sem posebne vrste. Imel sem še pet rund. Ne glede na to, kako je bilo videti, še vedno sem bil v borbi," je udaril po svojem dolgoletnem trenerju.

Breland je Wilderju s prekinitvijo morda celo rešil življenje, ali ga vsaj rešil hujših možganskih poškodb, saj so težki udarci padali drug za drugim. Wilder po tretji rundi ni več dobro vedel, kje je, krvavel je iz ušesa, a 34-letni boksarski zvezdnik je ostal neomajen.

Wilder je v šesti rudni krvavel iz ušesa in bil povsem izmučen:

Anyone (including Jay Deas) who thinks the towel was thrown in too early, just watch this.



This is Wilder inbetween rounds 6 and 7.



Good job Mark Breland for the towel.#WilderFury2 pic.twitter.com/eYZaOEMiae — CR Boxing (@CRBoxing) February 23, 2020

"Razumem, da ga je zaskrbelo, da je ravnal tako, kot je mislil, da je prav, a to je moje življenje in moja kariera, moral bi upoštevati moje želje," je še sklenil. Čeprav informacija še ni uradno potrjena, se je Wilder Brelandu že zahvalil za sodelovanje in ga odpustil.

Breland se je ustrašil za zdravje svojega varovanca in vrgel brisačo:

Gotta respect Mark Breland for this, probably the toughest thing a coach has to do. I get going out on your sheild but fighter safety is so important. #WilderFury2 pic.twitter.com/OqxTfjS7E7 — Paul Vivian (@MrPViv) February 23, 2020

Je Wilderjev trener ravnal pravilno? Da. Preveč jih je že umrlo v ringu. 90,32% +

Ne. Če so bili dogovorjeni drugače, bi moral ubogati. 9,68% +

Preberite še: