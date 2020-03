Pripravljena kot še nikoli čaka na spopad z nevarno Urugvajko

V Nemčiji bo branila dva od svojih številnih pasov. Foto: Osebni arhiv Eme Kozin "Upam, da bo to moja najboljša borba. Če sodim po svojih občutkih, tako dobrih, kot jih imam zdaj, še nisem imela," pravi slovenska prvakinja, ki je po malce manj prepričljivi predstavi in srečni zmagi nad Švedinjo Mario Lindberg oktobra lani na spektaklu v ljubljanskih Stožicah februarja letos v svojo statistiko dodala še eno zmago. V nemškem Donauwörthu v bližini Ingolstada je brez večjih težav z nokavtom premagala Srbkinjo Radano Knežević.

Ta zadnji dvoboj, čeprav uraden, je bil bolj za trening in namenjen predvsem temu, da Ema ostane v tekmovalni formi, da ob napornih fizičnih pripravah vzdržuje tudi tekmovalno napetost, nam je pojasnil Emin trener Rudolf Pavlin in dodal: "Ta borba je bila po svoje tudi nagrada za trdo delo, ki ga je Ema opravila v telovadnici."

Postavlja rekorde: sprožila 551 udarcev v dveh minutah

In v telovadnici je Kozinova garala. Izgubila je osem kilogramov telesne teže, osebne rekorde podira v hitrosti in moči, pripravljena je bolje, kot je bila kadarkoli, kar pa za tako mlado športnico ni nič presenetljivega. "Počutim se dobro, sem pa na trenutke malo utrujena, ker so priprave res naporne," priznava študentka matematike, ki ima te dni ob vseh študijskih obveznostih po dva dvourna treninga na dan, kar se seveda pozna.

"Izgubila sem tudi nekaj kilogramov in to se mi res pozna pri vsem, kar delam. Tudi pri tehniki, kjer mi gre desetkrat bolje kot prej. Postavila sem tudi osebni rekord, sprožila sem 551 udarcev v dveh minutah. Ta hitrost ni šala in take stvari ti okrepijo samozavest. Komaj čakam na dvoboj," pravi. Številke so osupljive, ponosno dodaja Pavlin in našteva Emine sposobnosti, v 20 minutah preteče 3.910 metrov, v dveh minutah naredi 103 sklece, 134 trebušnjakov, v počepu (squat) zdrži več kot deset minut …

"Ema je mlada, njena krivulja se še vzpenja"

Na pripravah pri Emi je tudi 19-letna nemška borka Jessica Schadko, ki se bo 18. aprila v Donauwörthu borila v glavni borbi večera. Boksarski dogodek namreč organizira njen klub CPI ter njen menedžer in agent Florian Catuna. Foto: Osebni arhiv Eme Kozin Z Emo se je stopničko višje dvignila tudi vsa organizacija okoli nje, še poroča Pavlin: "Presežek je že delo z Anđelićem, ki je najboljši trener na Balkanu, ima oko, ima izkušnje, ima vse, z njim smo sodelovali tri mesece in Ema je v tem obdobju napredovala. Sodelovali bomo še, za zdaj pa ima Ema fizične priprave, nato sledita piljenje tehnike in pripravljalni kamp v Nemčiji, kamor po mojih informacijah pridejo tudi močne Rusinje, Poljakinje … Opravili bomo najmanj od 60 do 80 rund sparinga. Potem mislim, da se bo Ema v Nemčiji pokazala v svoji najboljši luči, tudi v elementih, ki so ji morda do zdaj malo manjkali. Vse to je odraz nekega cikla, Ema je mlada, njena krivulja se še vzpenja. Čeprav je že veliko dosegla, od nje še ne moremo zahtevati vsega. Izjemno se sestavlja, v prihodnjem obdobju bo, mislim, ena od najboljših boksark na svetu."

Najtežja nasprotnica doslej

Osemnajstega aprila jo čaka spopad z urugvajsko borko Chris Namus. To bo najtežja Emina nasprotnica doslej, poudarja Pavlin: "Daleč najtežja! Upam pa, da se to v ringu ne bo videlo. Namusova ima 30 borb, njena mišična struktura je brutalnejša kot pri Emi, mislim, da bi z istim pristopom in slogom, kot ga je imela Ema v Nemčiji proti Irais Hernandez in če še kaj dodamo, moralo biti po desetih rundah dovolj za zmago, razen če bi se zgodilo kaj nepričakovanega. Nočem pa biti pretirano samozavesten, kot sem bil včasih. Vem le to, da bo Ema dala svojih 110 odstotkov. Čutim, da je prišel čas, ko bo v ringu začela delovati bolj superiorno kot taktično."

Urugvajka za Emo kategorijo višje Kozinova in Namusova se bosta spopadli v srednji kategoriji (do 72,57 kg), Ema bo branila pasova WBF World in WIBA. Urugvajka ima 32 let, v 30 poklicnih dvobojih je dosegla 25 zmag (osem z nokavtom) in doživela pet porazov (enega s KO). Decembra 2018 se je v supervelterski kategoriji bojevala za naslov svetovne prvakinje po različici IBF in nevarno zapretila številki ena te kategorije, Kanadčanki Marie Eve Dicaire, a ji vseeno priznala poraz po soglasni sodniški odločitvi. View this post on Instagram Se viene pelea por dos títulos del mundo... supe ser campeona de tres entidades. No estaría nada mal sumar dos más no? 🇺🇾🙌🏻🥊 A post shared by Chris Namús (@chrisnamus) on Feb 26, 2020 at 6:37pm PST "Namusova je atipična 'distančarka', podvaja kombinacije, zaključuje z levim krošejem. Verjamem, da bo kopirala Emini zadnji dve nasprotnici, ki sta uporabili presing. Tudi Ema se bo tokrat bolj usmerila k presingu. Kondicijsko je toliko bolj sposobna, pričakujem, da se bo borba začela lomiti v šesti rundi. Več tveganja bo, bomo videli," napoveduje Pavlin, Ema pa se je tudi že seznanila z izzivom, ki jo čaka. "Nasprotnica je boksala s top borkami in je lahko zelo neugodna. Pripravili bomo pravo taktiko. Je malo višja od mene, rada ima distanco, mi bomo poskušali iskati poldistanco, ki meni bolj ustreza. Precej bo tega presinga, ki ga v Stožicah ni bilo, mislim, da mi bo ta nasprotnica dopuščala, da jaz hodim naprej. Ona je navajena hoditi nazaj, bom pa morala paziti na njene protiudarce," pravi Kozinova.

