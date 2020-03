Boksarski prvak po srečanju s princem Charlesom moral v osamitev

Na proslavi so bili poleg boksarja in princa, za katerega ne morejo točno določiti, kje in kdaj se je okužil, tudi britanski premier Boris Johnson in nekateri športniki ter estradniki, poroča Daily Mail.

Anthony Joshua, ki se sicer dobro počuti, naj bi 20. junija na stadionu Tottenhama branil svoje naslove v dvoboju z obveznim izzivalcem Bolgarom Kubratom Pulevom. Obračuna zaenkrat še niso odpovedali, poroča STA.