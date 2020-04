29-letni Nizozemec Tom Dumoulin je v sezono 2020 vstopil z visokimi pričakovanji. Želel je pozabiti na lansko sezono, ki se je zaradi neprijetne poškodbe kolena na majskem Giru zanj predčasno končala.

Zaradi pandemije novega koronavirusa se nič dobrega ne obeta niti letošnji - najmanj do 1. junija so odpovedane ali prestavljene vse kolesarske dirke pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze, odpovedana je tudi dirka Po Sloveniji, prestavljene so olimpijske igre -, a tokrat je v težkem položaju celotna kolesarska karavana, ne samo on. Številni kolesarji so se morali sprijazniti z znatnim znižanjem plač, nekateri so ostali celo brez prihodka.

Dumoulin, svetovni prvak v kronometru leta 2017, bi sezono moral začeti že v začetku februarja na dirki The Volta a la Comunitat Valenciana, a se ji je zaradi črevesnih parazitov moral odpovedati, v nadaljevanju sezone pa je pandemija tako ali tako preložila ali odnesla vse načrtovane tekme.

Še vedno ni znano, kdaj bi se sezona lahko nadaljevala, v zraku ostaja tudi vprašanje, kaj bo z letošnjo Dirko po Franciji. Ta je ključna za preživetje številnih kolesarskih ekip in tudi za Dumoulina eden glavnih ciljev. Odgovor naj bi bil znan najpozneje do 15. maja.

Podaljšana sezona?

Dumoulin je v pogovoru za belgijski medij Sporza izjavil, da bi se lahko termini dirk, kot so predvideni zdaj - spomladanske klasike naj bi potekale oktobra ali novembra -, ohranili tudi v prihodnje. "Tako bi se sezona zavlekla do sredine novembra, ko je na Nizozemskem in v Belgiji vreme še zelo solidno in primerno za kolesarstvo, bi se pa zato lahko začela pozneje. Namesto konca januarja, ko je v Evropi še sneg, bi se uvod v sezono prestavil na marec. To se mi zdi fantastično," je nad idejo navdušen zmagovalec Gira leta 2017 in drugi na Touru leto pozneje.

Nov klubski kolega Primoža Rogliča, ki naj bi bil poleg Stevena Kruijswijka eno od orožij na letošnjem francoskem Touru, ne verjame, da bi se francoska pentlja odvila v predvidenem roku (med 27. junijem in 19. julijem), ampak je po njegovem mnenju verjetneje, da bi se na koledarju približala španski Vuelti, ki je predvidena za 14. avgust.

Italijanski Giro, ki bi se maja moral začeti v Budimpešti na Madžarskem, je za zdaj prestavljen, govori se o oktobru, a točen datum še ni znan.

Cestno svetovno kolesarsko prvenstvo v Martignyju v Švici z začetkom 20. septembra za zdaj ostaja na koledarju.