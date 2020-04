Slovenski sponzorji naj ne bi krčili prispevkov športu, toda ...

Na konferenci, ki so jo poimenovali Iniciativa OKS - ZŠZ za pripravo interventnih ukrepov v podporo ohranjanja sponzorstev v športu, so sodelovali predstavniki velike večine sponzorjev slovenskega športa in predstavniki športnih klubov in zvez.

Vse bo odvisno od stanja v gospodarstvu

Sponzorji se strinjajo z vsemi interventnimi ukrepi, ki jih je in še bo OKS poslal v obravnavo pristojnim organom za normalizacijo delovanja športa po koncu epidemije, saj se zavedajo velike težave likvidnosti športnih organizacij. Je pa dejstvo, da so se znašli v težki gospodarski situaciji in se bodo v svojem razmišljanju prisiljeni prilagajati dejanskemu gospodarskemu stanju.

Vlado so pozvali, da bi veljalo pogledati v soseščino in sorazmerno slovenskemu položaju priskočiti na pomoč. Omenili so pristop Avstrije in Švice, ki sta že napovedali neposredno pomoč športu, vsaka s po nekaj sto milijoni evrov.

Alarm v Nemčiji Vsi športi v Nemčiji so v krizi kot posledica pandemije koronavirusa, je opozoril vodja nemškega olimpijskega komiteja Alfons Hörmann. "Morda se zdaj sliši nekoliko panično, toda trenutno ni športa, za katerega nas trenutno ni strah. Vsakdo ima težave na svoj način," je v intervjuju za revijo SPONSORs dejal predsednik nemške družine olimpijskih športov. Izbruh koronavirusa "pušča globoke in trajne sledi povsod, zato je v tej fazi težko oceniti, v kolikšnem obsegu so bili prizadeti različni športi", je dejal. Prvi mož krovne nemške olimpijske organizacije je prepričan, da je zelo razveseljivo, da se na nacionalni ravni razpravlja o neštetih predlogih za reševanje in da so bili na zvezni ravni politiki "zelo konstruktivni". "Na primer, obstaja zaveza, da bi sredstva, ki so bila rezervirana za letošnjo olimpijsko delegacijo v Tokiu, ali druge tekmovalne športe, ki jih zdaj ni mogoče porabiti, porabili za druge nujne ukrepe," je predstavil. Pri načrtovanju športnega proračuna so bili tudi izraženi "jasni signali", da, "če se bo kriza še naprej razvijala, kot se, pomeni, da zadnja beseda še ni bila izrečena." Hörmann je bil pred prevzemom zdajšnjega položaja od 2005 do 2013 predsednik nemške smučarske zveze.

