Mok se sooča z dodatnimi stroški za prestavljene OI

Vodstvo Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) se po prestavitvi olimpijskih iger v Tokiu na leto 2021 sooča z dodatnimi stroški. Kot pravijo, prestavitev vpliva na številna področja, od olimpijske vasi, hotelov, vstopnic, prizorišč, transporta in drugih. Če bi igre izvedli v predvidenem roku letos, bi te stale 11,8 milijarde evrov.

Mok je pred dnevi prvič v mirnem času preložil olimpijske igre, vzrok pa je pandemija novega koronavirusa. "Vemo, da bo prestavitev zahtevala dodatne stroške organizacijskega komiteja na eni strani in Moka ter olimpijske družine na drugi," je francoska tiskovna agencija AFP navedla izvršnega direktorja OI Christopha Dubija.

"Podrobno preučujemo stroške, pregledati moramo na desettisoče zaznamkov v proračunu," je dodal Dubi in nadaljeval, da je tokijski organizacijski odbor fantastično delal v smislu trženja, vstopnic in drugih področij.

"Tokio 2020 je bil v izvrstni finančni situaciji pred to krizo. Res pa bo pomagalo, da so prihodki iger neverjetno visoki. To je nekaj, na kar se lahko zanašamo," je pojasnil Dubi.

Prav tako pomaga, da so določili nadomestni datum iger (23. julij - 8. avgust 2021). "Zelo dobro je, da imamo datum. Za nas to pomeni neko gotovost," je dejal Dubi.

Na telefonski konferenci je športni direktor Moka Kit McConnell pojasnil, da glede nastopov športnikov ni ničesar določenega, kar zadeva igranje nogometašev. Na OI lahko namreč nastopajo igralci do 23 let in le trije starejši v vsaki ekipi.

"Pogovarjamo se z zvezami, vključno z Mednarodno nogometno zvezo Fifo. Ni pa še nič odločenega. Logično pa je, da se posvetimo tudi temu," je dejal McConnell.

Dodal je, da športniki, ki so si že zagotovili nastop za OI 2020, bodo lahko nastopili tudi leta 2021, a njihov nastop je odvisen od tega, ali bodo prišli v svoje nacionalne ekipe.

Od 11.300 športnikov se je za igre kvalificiralo 57 odstotkov.

McConnell je še dodal, da bodo tudi leta 2021 maratonske in preizkušnje v hitri hoji v Sapporu, kot je bilo predvideno tudi za letos.