V Pekingu brez skrbi zaradi prestavitve Tokia 2020

Prireditelji zimskih olimpijskih iger v Pekingu 2022 so prepričani, da prestavitev letnih olimpijskih iger v Tokiu na leto 2021 na njihovo prireditev ne bo imela večjega vpliva, pa čeprav je med enimi in drugimi igrami zdaj le še pol leta, poročajo agencije.

Kitajska tiskovna agencija Xinhua pa dodaja, da bodo pekinški organizatorji kljub temu izvedli podrobno oceno stanja.

Novi termin iger v Tokiu je zdaj 23. julij do 8. avgust 2021. Odprtje iger v Pekingu pa je načrtovano 4. februarja 2022. Kljub temu pekinški prireditelji ne vidijo nobene potrebe, da bi razmišljali o prestavitvi zimskih iger.

"Mislimo, da bodo tako letne igre v Tokiu kot zimske igre v Pekingu uspešne," so zapisali kitajski prireditelji. Ti so posebej ponosni, da bodo prvo mesto, ki bo gostilo zimske in letne olimpijske igre. Letne igre so gostili leta 2008.

Preberite še: