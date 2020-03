Prestavitev iger v Tokiu na 2021 bo velik izziv tudi za paraolimpijce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prestavitev olimpijskega športnega praznika v Tokiu za eno leto je posegla tudi na področje športa invalidov. Ker so paraolimpijske igre tesno povezane z olimpijskimi, bodo zdaj tudi te leta 2021, kar sicer pri krovni slovenski zvezi pozdravljajo, a se tudi zavedajo, da jih čakajo novi izzivi.

"Mislimo, da je takšna odločitev pravilna. Ne nazadnje bi bilo nemogoče zagotoviti enakovredne razmere, Evropa bo še dva meseca v krču, ponekod pa bi že lahko trenirali. Zato prestavitev pozdravljamo, bo pa to za sabo potegnilo tudi finančne učinke, tako za prireditelje kot za vse nas," pravi predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paraolimpijskega komiteja Damijan Lazar.

"V tem trenutku še nismo naredili analize. Športniki, ki so že starejši, ali pa so nameravali kariero skleniti konec avgusta, morajo zdaj razmišljati o podaljšanju. Starejši bodo naslednje leto še starejši, mlajši bodo mogoče imeli malo prednosti," je o tem, kakšen bo vpliv prestavitve, dejal Lazar.

V tem trenutku še nihče ne ve natančno, kako bo prestavitev vplivala na kvalifikacije za paraolimpijske igre oziroma ali bo še mogoče pozneje letos priti do uvrstitve na tekmovanje, kjer je zaradi manjšega števila udeležencev ter zaradi kvot in omejitev po športih zelo težko proti do tekmovalne vstopnice.

Ena od teh kvalifikacijskih postaj bi morala biti tudi v Sloveniji, turnir v namiznem tenisu v Laškem, ki pa bo zanesljivo prestavljen, najverjetneje šele na leto 2021, odločitev je v rokah namiznoteniške zveze ITTF.

Slovenski športniki so ostali tudi brez tradicionalnega namiznoteniškega turnirja v Laškem, ki bi moral biti maja, ter brez EP v strelstvu, ki bi moralo biti junija.

"V krovni organizaciji so nas že pozvali, naj ga premaknemo. Najverjetneje bo konec novembra, moramo pa vse skupaj še uskladiti. Zagotoviti moramo dvorano, predvsem bo veliko logistike, a bomo skušali z vsemi partnerji najti neke smiselne rešitve," je o prestavitvi domačih tekmovanj dejal Lazar.

A po športni plati so te prestavitve nujne. "Če pogledamo z vidika športnikov, bi bilo izvesti tekmovanja zdaj nesmiselno. Nihče ne trenira, izvesti prvenstvo brez priprav, pa ni smiselno. Iščemo nove termine, ker vemo, da je tako najbolje za športnike, zanje ne nazadnje gre," pravi Lazar.

Vsi slovenski parašportniki so na varnem v Sloveniji

Takoj, ko se je začelo zavedanje, da bo pandemija povzročila logistične težave, so na zvezi svoje športnike obvestili, prav tako so prekinili domača tekmovanja, tako da mednarodna prekinitev dejavnosti in vse manj transportnih poti slovenskih tekmovalcev niso presenetili.

"Obvestili so nas samo, da se igre premaknejo. Časovnega termina pa še ni. Prilagajali se bodo velikim športnim dogodkom in bodo iskali prazne prostore v koledarju, da si športniki ne bi konkurirali," o natančnejših datumih iger v 2021 ni želel ugibati Lazar.

Na igrah bo naslednje leto predvidoma šest slovenskih športnikov. Nekaj možnosti, a bolj teoretične, ima še triatlonec Alen Kobilica, v nedavnih kvalifikacijah pa so v boju za zadnje prosto mesto na igrah izpadle odbojkarice sede.

Pojavlja pa se še ena težava, povezana s financami. Velik del sredstev namreč športniki invalidi dobijo od fundacije Fiho oziroma prek iger na srečo, kar je zdaj seveda precej zastalo.

"Večji del smo še vedno financirani s strani invalidskih organizacij. V tem trenutku ni toliko iger na srečo in s tega naslova bomo prejeli manj sredstev. Koliko manj, še ne vemo. Letos bomo precej finančnih prilivov izgubili. Težko je reči, kakšen bo izplen, zdaj bomo spet morali dobiti zagotovila za leto 2020 in na podlagi tega izvajati morda okrnjene programe," pa je o še enem negativnem vplivu, povezanem s pandemijo koronavirusa, dejal prvi mož zveze športnikov invalidov.