Bach: OI v Tokiu so naša luč na koncu predora

Mednarodni olimpijski komite, Mednarodni paralimpijski komite in gostiteljica Japonska so danes dokončno uskladili in določili datum poletnih olimpijskih iger. Olimpijske igre Tokio 2020, ki so obdržale svoje uradno ime, bodo na sporedu med 23. julijem in 8. avgustom prihodnje leto. Predsednik Moka Thomas Bach OI vidi OI kot luč na koncu predora.

Bach in japonski premier Shinzo Abe sta 24. marca zaradi pandemije koronavirusa sklenila, da bodo olimpijske igre Tokio 2020 prestavili in da bodo prestavljene OI potekale neokrnjene in najpozneje poleti 2021.

Vodilni predstavniki vseh vpletenih strani so v današnji videokonferenci uskladili nov datum prestavljenih OI, ki bodo čez natanko 512 dni, ter hkrati določili tudi nov termin paraolimpijskih iger, ki bodo med 24. avgustom in 5. septembrom 2021.

Kot so sporočili iz Moka, so pri izbiri novega datuma sledili ključnim smernicam, ki so varovanje zdravja športnikov in vseh udeležencev in obiskovalcev, popolna podpora naporom za preprečevanje širjenja okužbe z virusom sars-cov-2, zaščita interesov športnikov in olimpijskega športa ter upoštevanje globalnega mednarodnega športnega koledarja.

Potrdila so se ugibanja, da bo nov termin približno ob istem času kot igre, ki bi morale biti letos. "S tem smo na najmanjšo možno raven zmanjšali morebitne motnje, ki jih bo odlog povzročil mednarodnemu športnemu koledarju. Poleg tega bomo zagotovili dovolj časa za dokončanje kvalifikacijskega postopka. Izvajali se bodo enaki ukrepi za ublažitev vplivov vročine, kot smo jih načrtovali za letos," so zapisali pri Moku.

Igre v Tokiu bodo poseben prikaz človeštva, združenega v eno

"Želim se zahvaliti mednarodnim zvezam za njihovo soglasno podporo in združenju nacionalnih olimpijskih komitejev za veliko partnerstvo in njihovo podporo v postopku posvetovanja v zadnjih nekaj dneh. Prav tako bi se rad zahvalil komisiji športnikov pri Moku, s katero smo stalno v stiku. Prepričan sem, da lahko v sodelovanju z organizacijskim odborom Tokio 2020, metropolitansko vlado Tokia, japonsko vlado in vsemi našimi zainteresiranimi stranmi obvladamo ta izziv brez primere. Človeštvo se trenutno nahaja v temnem tunelu. Olimpijske igre Tokio 2020 so lahko luč na koncu tega predora," je poudaril prvi mož mednarodnega olimpijskega gibanja.

Foto: Reuters

Odločitev je pozdravil tudi Andrew Parsons, predsednik Mednarodnega paralimpijskega komiteja: "Fantastična novica je, da smo lahko tako hitro našli nov datum za igre Tokio 2020. S tem športnikom zagotavljamo gotovost, pomirjamo vse vpletene in dajemo nekaj, česar se lahko veseli ves svet."

"Olimpijske in paraolimpijske igre v Tokiu bodo poseben prikaz človeštva, združenega v eno, svetovno praznovanje človeške odpornosti in senzacionalna predstavitev športa," je še poudaril Parsons.

Guvernerka prefekture Tokia Yuriko Koike je bila zadovoljna z dogovorom, ki prinaša gotovost v teh negotovih časih: "Priprave na OI bodo potekale brez težav, saj se datumi ujemajo z enakim časovnim okvirom kot prvotni datumi tekmovanja, tudi glede izdaje vstopnic, kadrov, prostovoljcev in prevoza. V sodelovanju z mestnimi oblastmi in vlado bomo poskrbeli, da bodo igre uspešne in varne."

Pred tem je Mok potrdil, da bodo vsi športniki, ki so se že uvrstili na OI, ter kvote za nastop, obveljali za prihodnje poletje. To je posledica dejstva, da bodo olimpijske igre Tokio 2020 v dogovoru z Japonsko ostale igre 32. olimpijade.