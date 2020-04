Za zadnji olimpijski vozovnici v Moskvi šele novembra?

Ruska zveza za športno plezanje je v današnji izjavi za javnost potrdila, da bi prvenstvo stare celine v športnem plezanju lahko v Moskvi izpeljali konec novembra, potem ko je Mednarodna zveza za športno plezanje (Ifsc) odpovedala vsa tekmovanja do 30. junija.

Kaj bo s sezono?

Zaradi pandemije novega koronavirusa je bila v celoti odpovedana sezona svetovnega pokala v balvanskem plezanju ter vse tekme do konca junija. Za zdaj še ni jasno, ali bodo lahko izpeljali sploh katero od tekem svetovnega pokala v balvanskem plezanju, vprašljive pa so tudi tekme v težavnosti.

Začetek sezone je bil v načrtu za prvi aprilski konec tedna v Meiringenu v Švici, a je tekma, skupaj z majsko v Seulu v Južni Koreji, prestavljena, verjetno na september oziroma oktober. Mednarodna zveza je že pred časom odpovedala aprilski tekmi svetovnega pokala na Kitajskem v Wujiangu in Chongqingu.

Na novo so preložene tudi balvanske tekme v Münchnu, ki bi morala biti na sporedu 23. in 24. maja, v Salt Lake Cityju, ki je bila na sporedu od 12. do 14. junija, in Innsbrucku, ki je bila predvidena od 23. do 27. junija.

Po zdajšnjem scenariju se bo sezona svetovnega pokala v športnem plezanju začela s težavnostjo v Villarsu v Švici 2., 3. in 4. julija ter nadaljevala v Chamonixu in Brianconu. Na programu je tudi slovenska postaja, tekma v težavnosti v dvorani Stožice v Ljubljani 25. in 26. septembra.

Garnbretova in Kramplova že imata olimpijsko vozovnico

Slovenska reprezentanca v športnem plezanju, ki se je v začetku marca udeležila balvanskega mastersa v Nemčiji, na katerem je Janja Garnbret zmagala, Lučka Rakovec pa zasedla tretje mesto, se tako z velikimi prilagoditvami in v hišni ali stanovanjski osamitvi pripravlja na novo sezono.

Na EP bodo podelili tudi zadnji olimpijski vozovnici za Tokio plezalcu in plezalki. V Moskvi bosta slovensko moško olimpijsko kvoto skušala osvojiti Jernej Kruder in Anže Peharc. Janja Garnbret in Mia Krampl sta si svoji vstopnici za Tokio 2021 že priborili.