Trener Janje Garnbret: Trenutno Janja ne gre v steno, dela druge stvari

Škofjeločan Roman Krajnik, trener šestkratne svetovne prvakinje v športnem plezanju Janje Garnbret, je prepričan, da bi morali poletne olimpijske igre, ki so na sporedu od 24. julija do 9. avgusta v Tokiu, preložiti za eno leto. Kot je dejal v pogovoru za STA, zaradi pandemije novega koronavirusa 99 odstotkov športnikov ne more normalno trenirati.

"Ne spomnim se, da bi se kdaj že zgodilo kaj takega. Da bi bil dejansko šport ustavljen. In to popolnoma ves šport, popolnoma ustavljen. Iz svojih izkušenj se ne spomnim, kdaj sem nazadnje preživel dva, tri dni brez treninga, brez treninga s katerimkoli tekmovalcem, in zdaj se mi to dogaja že več kot teden dni," je iz osamitve, ki jo preživlja v domači Škofji Loki, v telefonskem pogovoru za STA povedal Krajnik.

"Moram reči, da je to zame popolnoma nov položaj, navajen sem dneve preživeti na treningih, v telovadnici, počasi se privajam," je v šali navrgel Krajnik.

"Sva vsakodnevno skupaj oziroma trenutno dnevno v stiku prek telefona." Foto: Alenka Teran Košir

Z Janjo sta vsakodnevno v stiku

Nekdanji trener Maje Vidmar in Mine Markovič je konec lanskega leta začel sodelovati z mlado slovensko zvezdnico vertikale, Garnbretovo. Poleg tega pomaga kot trener tudi njenemu partnerju Domnu Škoficu, pa Gregorju Vezoniku, Martinu Bergantu, Milanu Preskarju, Juliji Kruder.

Z 21-letno slovensko kandidatko za prvo plezalno olimpijsko zlato sodeluje še malo bolj intenzivno. "Sva vsakodnevno skupaj oziroma trenutno dnevno v stiku prek telefona, kolikor se le da, delava redno, poskušam jo motivirati tudi v teh razmerah, kar ni tako enostavno," trenutne razmere opisuje trener.

"Trenutno Janja ne gre v steno, dela druge stvari, da doma ohranja kondicijo. Vsega po malo. V plezalnem športu imamo manjšo prednost pred drugimi športi, saj lahko tekmovalec veliko naredi z delom na tako imenovanih 'fingerboardih', fiksni trening-deski, da ohranja moč prstov," je treninge plezalcev v času pandemije opisal Krajnik.

"Ne vemo, ali bo letos sploh kakšna tekma oziroma kdaj bo prva tekma." Foto: Sportida

"Imamo prilagojen program, delajo doma, kolikor se le da, zato, da vzdržujemo tisto, kar smo že naredili. Glede tega se niti ne bojim tako zelo, ker smo že naredili bazo. Dejansko moramo zdaj to vzdrževati. Delamo, kar lahko. Seveda se bo poznalo malček, ampak v danem položaju nimamo izbire. Seveda ne bo isto, ampak potem, ko bo stvar normalno začela teči naprej, bo stvar enega tedna ali dveh, da smo nazaj," je še dodal.

Zaradi pandemije covida-19 so bili organizatorji prisiljeni za dva meseca prestaviti začetek sezone svetovnega pokala na balvanih: "Ne vemo, ali bo sploh kakšna tekma letos oziroma kdaj bo prva tekma. Ker so prve tekme že odpovedane, začetek sezone je bil z aprila prestavljen na junij, srčno upam, da se bo junija začelo, če bo šlo vse tako, kot mora iti."

Vedno bolj je prepričan, da bodo OI prestavljene

V zraku visi tudi usoda poletnih olimpijskih iger na Japonskem. "Vedno bolj sem prepričan in bi si želel, da bi jih prestavili. Vedno bolj se govori, da bi jih prestavili za eno leto, kar se mi zdi povsem logično in smiselno. Zdi se mi, da 99 odstotkov športnikov ne more normalno trenirati in zakaj bi jih zdaj čez tri mesece kar prisilili v največjo tekmo kariere, olimpijske igre," je prepričan trener najuspešnejše slovenske športne plezalke.

"S tega vidika upam, bodo igre prestavili za eno leto, da se bomo lepo v miru pripravili nanje, kot smo se letos že začeli pripravljati," je še dodal.

Konec lanskega leta sta se z Garnbretovo odpravila čez lužo v Teksas z namenom treninga hitrosti. "V Dallasu imam prijatelja trenerja, ki je dober prav na tem področju. Tam sva bila deset dni. Prej Janja ni veliko delala na hitrosti. Definitivno je bila to dobra odločitev in se tudi pozna, ko sva nadaljevala pri nas."

"Dejstvo je, da nobena od tekmovalk, ki so dobre v težavnosti in balvanih, ne bo konkurenčna hitrostnim plezalkam. Za to bi morale treninge posvetiti samo temu, česar pa nobena ne bo. Je pa Janja definitivno konkurenčna drugim 'kombinatorkam', enakim, kot je ona, in se bo lahko z njimi enakovredno merila na olimpijskem turnirju tudi v hitrosti, če OI sploh bodo letos," je dejal Krajnik.

"Midva dejansko še vedno delava tako, kot da OI bodo, ne bom zdaj prekinjal tega procesa zaradi govoric, da jih bodo prestavili. Delava normalno naprej," je dilemo, povezano z usodo OI, opisal Krajnik.

"Še vedno delam z eno avstrijsko tekmovalko, če me bo potreboval, pa bom pomagal tudi Jakobu Schubertu, saj smo ostali v prijateljskih odnosih." Foto: Ana Kovač

Čuti tudi finančne posledice

Preden je postal trener Garnbretove, je bil nekdanji slovenski selektor dve leti glavni trener avstrijske reprezentance. "Tam smo se sporazumno razšli. Sam sem izrazil željo, da bi šel, ker mi ni bilo več tako zanimivo, kot bi si želel. Lepo smo se dogovorili. Še vedno delam z eno avstrijsko tekmovalko, če me bo potreboval, pa bom pomagal tudi Jakobu Schubertu, saj smo ostali v prijateljskih odnosih."

Trener splošno negotovost zaradi prekinitve športnih dejavnosti čuti tudi v finančnem smislu. "To je trenutno kar težava, pogodbe še nimam urejene. Upam, da jo bomo uredili, trenutne razmere so vse samo poslabšale. Za zdaj je še nekaj rezerve. Plezanje pa še vedno ni tak šport, da bi se obračali 'veliki denarji', nismo še nogomet," je v šali pripomnil trener slovenske šampionke.