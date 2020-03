Skupni treningi odpovedani, športni plezalci trenirajo po lastnem programu

"Zaradi koronavirusa se je ta trenutek vse ustavilo, zaradi moralne odgovornosti in zdravstvenega vidika so skupne akcije odpovedane, a vsi člani reprezentance individualno trenirajo. Zaradi spremenjenih datumov tekem moramo pripraviti nov načrt dela reprezentance z osredotočenostjo na junijski del, ko bo predvidoma evropsko prvenstvo, začela se bo tudi sezona v težavnosti, po najboljšem scenariju pa se bo svetovni pokal začel z balvansko tekmo v Münchnu konec maja," je slovenski javnosti sporočil Gorazd Hren, selektor slovenske reprezentance v športnem plezanju.

Foto: Getty Images

Reprezentanca, ki je v letu 2019 navduševala z novimi mejniki na umetnih stenah, najbolj v ospredju je bila seveda Janja Garnbret, se je na družbenih omrežjih odzvala s sporočilom: "Prišel bo čas, ko bomo spet skupaj – kmalu. Do takrat: imamo to! Ostanite varni in zdravi! #SlovenijaPleza."

Za zdaj ni pod vprašajem slovenska tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju 25. in 26. septembra v dvorani Stožice v Ljubljani. Planinska zveza Slovenije se kljub razmeram, na katere nima vpliva, pripravlja, da bodo septembra prvič v glavnem mestu Slovenije gostili svetovni pokal, potem ko je Mednarodna zveza za športno plezanje Kranj začasno umaknila s koledarja zaradi neustrezne dvorane.

"Priprave na tekmo so do preteklega tedna potekale normalno. Program je v glavnini postavljen, prav tako je izbrana večina izvajalcev. Nadaljnje aktivnosti bodo odvisne od dogajanja po svetu in pri nas. Ko se bo epidemija zajezila in ustavila, bomo najprej počakali na dopolnjen urnik tekmovanj, ki ga bo moral sprejeli IFSC. Takrat bomo tudi videli, kdaj se bo sezona tekmovanj dejansko začela, in na podlagi tega aktualizirali naš program. Glede na to, da bo tekma konec septembra, delamo na tem, da bi jo skupaj s partnerji izpeljali, seveda pa se mora najprej normalizirati dogajanje zaradi ogroženosti s koronavirusom," pojasnjuje generalni sekretar PZS Matej Planko.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Zamaknili so EP in sezono svetovnega pokala

Krovna mednarodna organizacija je zaradi širjenja novega koronavirusa zamaknila EP in sezono svetovnega pokala, ki se bo verjetno s tekmo na balvanih začela konec maja v Münchnu, EP, na katerem bodo podelili tudi zadnji olimpijski vozovnici za Tokio plezalcu in plezalki, bo v Moskvi predvidoma junija. V Moskvi bosta slovensko moško olimpijsko kvoto skušala osvojiti Jernej Kruder in Anže Peharc.

Začetek nove sezone svetovnega pokala v balvanskem plezanju je bil v načrtu za prvi aprilski konec tedna v Meiringenu v Švici, a je tekma, skupaj z majsko v Seulu v Južni Koreji, prestavljena na september oziroma oktober. Mednarodna zveza je že pred časom odpovedala aprilski tekmi svetovnega pokala v Wujiangu in Chongqingu.

Slovenska reprezentanca v športnem plezanju, ki se je v začetku marca udeležila balvanskega mastersa v Nemčiji, na katerem je Janja Garnbret zmagala, Lučka Rakovec pa zasedla tretje mesto, se tako s prilagoditvami pripravlja na novo sezono, piše STA.