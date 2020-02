Janji Garnbret se nasmiha posebna čast

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nominacija za Forbesovo lestvico 30 Under 30 Europe

Janja Garnbret se je znašla na nominacijskem seznamu ameriške revije Forbes, ki sestavlja lestvico 30 najvplivnejših Evropejcev, mlajših od 30 let.

Janja Garnbret se je znašla na nominacijskem seznamu ameriške revije Forbes, ki sestavlja lestvico 30 najvplivnejših Evropejcev, mlajših od 30 let. Foto: Samo Vidic/Red Bull

Najboljša športna plezalka zadnjega obdobja Janja Garnbret je nominirana za uvrstitev na lestvico revije Forbes 30 under 30 Europe, ki predstavlja 30 najvplivnejših Evropejcev, mlajših od 30 let, v kategorijah umetnost, znanost in šport. Forbes bo končni seznam uvrščenih na lestvico pripravil po pregledu posebne komisije. Garnbretova je prva športna plezalka, ki jo je doletela čast nominacije na omenjeno lestvico.