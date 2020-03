Janja Garnbret dan žena praznovala v svojem slogu

Here are the results of the Studio Bloc Masters 2020 semifinals: Semifinals Women 1. Janja Garnbret [SLO] 2. Chloé Caulier [BEL] 3. Lucka Rakovec [SLO] 4. Lucija Tarkus [SLO] 5. Mia Krampl [SLO] 6. Jessica Pilz [AUT] Semifinals Men 1. Vadim Timonov [RUS] 2. Jernej Kruder [SLO] 3. Gregor Vezonik [SLO] 4. Sergii Topishko [UKR] 5. Jan-Luca Posch [AUT] 6. Yannick Flohé [GER] For more information check out our website. Pic by @block.chiller

