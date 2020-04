"Imejte se fajn, kaj dobrega skuhajte, upam, da se vidimo čim prej na dirkah" #video

Zimske priprave ekipe Bahrain McLaren so bile uspešne, Tratnik je bil na peti etapi dirke Pariz−Nica blizu zmage. "Že na kronometru sem videl, da sem bil dober, vendar naslednji dan sem bil pa še toliko močnejši. Ja, malo mi je žal, da mi je zmanjkalo tistih 50 metrov," se je nastopa, ki je napovedoval izjemno sezono, spomnil 30-letni Idrijčan Jan Tratnik.

Težava je večja od kolesarskega sveta

Jan Tratnik: "Uživajte doma z družino. Imejte se fajn, kaj dobrega skuhajte, pa upam, da se vidimo čim prej na dirkah." Foto: Peter Podobnik/Sportida Nato se je športni svet ustavil. Za Mohoriča je glavni cilj sezone Tour. Če sploh bo. "Zdi se mi, da je to trenutno mogoče nerelevantno, da se je treba ozreti na širšo družbo, na družbo kot celoto, ker to zadeva vse nas. Težava je večja od kolesarskega sveta in mislim, da se moramo vsi malo zamisliti, pa malo ustaviti," pa pravi Matej Mohorič. Naš 25-letni as iz Podblice zato trenira manj obsežno.

Jan poskuša dogajanje v svetu odmisliti s čim bolj vsakdanjim ritmom življenja: "Torej bujenje, zajtrk, trening, kosilo, počitek, večerja in spanec. Res je, da zdaj ne preživim po štiri, pet ur na kolesu, ampak treningi še vedno vsebujejo intervale in vaje za moč."

Prva dirka po karanteni bo ključna za preostanek sezone, še pravi specialist za vožnjo na čas: "Trenutno se bo delala razlika med kolesarji, ki bodo ne samo fizično dobro trenirali, ampak ki bodo tudi psihično dobro natrenirani."

Naj kriza čim prej mine!

Matej Mohorič: "Če se bomo še naprej tako fino držali, kot smo se do zdaj, ne bo več dolgo trajalo." Foto: Siol.net Do ponovnega zagona kolesarske sezone tako Tratnik kot Mohorič ostajata doma in pozivata k odgovornemu ravnanju v času koronakrize.

"Poskušajmo čim bolj omejiti stike z drugimi ljudmi in počakajmo, da vse skupaj mine. Jaz mislim, da če se bomo tako naprej fino držali, kot smo se do zdaj, ne bo več dolgo trajalo," je optimističen Gorenjec, Primorec pa svetuje: "Razčistite glavo, da potem, ko se bomo vrnili nazaj na delovna področja, bomo pa res "stoprocentno" pripravljeni. Uživajte doma z družino. Imejte se fajn, kaj dobrega skuhajte, pa upam, da se vidimo čim prej na dirkah."

Preberite še: