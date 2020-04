"To bi bil zločin proti človeštvu"

"Bistvo Toura je v zanosu, čustvih, predvsem pa v nasmehih ljudi. Te moramo videti ob cesti. Teh v tem času času na naših obrazih ni veliko, zdaj je najbolj pomemben zdravstveni položaj v Franciji. Želel bi si, da Tour letos bo, če ga ne bo, bo to pomenilo, da je položaj katastrofalen," je pred dnevi za magazin Sports Auvergne izjavil direktor Toura Christian Prudhomme, potem ko je zdajšnja ministrica športa Roxana Maracineanu dejala, da bo letošnji Tour zaradi koronavirusa morda potekal brez gledalcev.

Zdaj se je oglasil njen nekdanji stanovski kolega David Douillet, ki je bil minister za šport med letoma 2011 in 2012 v času vladanja predsednika Nicolasa Sarkozyja. Dvakratni olimpijski prvak v judu je v pogovoru za France TV izpostavil, da bi bila norost, če bi Tour letos izpeljali.

"To bi bila norost"

"Bog ve, da sem velik ljubitelj Toura. Prav vsako leto si ogledam etapo v živo. Vem, da je na tnalu veliko, kar se financ tiče, ampak je tveganje preveliko. Če imamo dovolj sredstev, da testiramo vse gledalce in kolesarje ter so vsi negativni, potem - zakaj ne. Ampak to ni verjetno, zato se ne more zgoditi. Nimamo še cepiva in ljudje umirajo," je izpostavil.

Primož Roglič je pred dvema letoma Tour zaključil na skupnem četrtem mestu. Foto: Getty Images

Kot se v javnosti šušlja, organizator razmišlja, da bi Tour premaknili na konec julija, ker ne želi izvesti dirke brez gledalcev. Ker je v Evropi še vedno porast okuženih in primerov, ki se končajo s smrtnim izidom, je težko karkoli napovedovati za bližnjo prihodnost.

Po nekaterih podatkih naj bi se do 15. maja odločili, kakšna usoda bo doletela največjo dirko na svetu.

"Organizacija Toura v teh okoliščinah je zločin proti človeštvu. To je norost," je še izpostavil Douillet.