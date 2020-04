Brez kolesarskih dirk do 1. junija, glavna naloga je reševanje Toura

Po današnji dolgotrajni videokonferenci med Ucijem in organizatorji dirk, predstavniki moštev in kolesarjev, se je krovna mednarodna kolesarska zveza odločila, da dirkanja, medtem ko se svet bori proti smrtonosnemu virusu, ne bo še vsaj dva meseca. In to ne le na najvišji ravni, prepoved velja tudi za vse druge kategorije.

Na prošnjo kolesarskih ekip bodo pri Uciju ustanovili tudi delovno skupino, ki bo preučila možnosti "žrtvovanja" plač kolesarjev za čas pandemije. Za zdaj so začasno znižanje plač že napovedali pri ekipah Lotto-Soudal in Astana, sledile naj bi tudi druge vrhunske ekipe, saj je kolesarstvo eden od športov, tesno odvisnih od sponzorstev.

Pri Uciju so že pred časom odpovedali dirkanje do konca aprila, s čimer so suspendirali vse spomladanske klasike, zdaj pa bo nov termin iskalo še vsaj sto drugih dirk, med njimi tudi italijanski Giro in kriterij Dauphine.

Po pisanju italijanskega športnega dnevnika Gazzetta dello Sport, naj bi mednarodna zveza sezono 2020 podaljšala celo v november, da bi lahko na koledarju zadržala kar največ dirk.

As a result of the continuing crisis, the UCI and the representatives from the world of professional cycling have unanimously agreed to extend the suspension of UCI events, across all disciplines until June 1st 2020.



