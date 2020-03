Žalostna usoda velikega dogodka v Kamniku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kamniški kros, letošnja izvedba bi bila že 23., je imel oznako mednarodne dirke prve kategorije UCI C1, štel bi tudi za točke slovenskega pokala SloXcup.

Kot pravijo v klubu, so negotov položaj, ukrepi, prepovedi, v prvi vrsti pa skrb za zdravje in varnost tekmovalcev, članov organizacijskega odbora ter navijačev vodstvo XCO Kamnik privedli do težke odločitve, da dirko za letos odpove.

V Kamniku zdaj razmišljajo, da bi dirko prestavili na jesenski termin, a bi ta štela potem le za slovenski pokal, poroča STA.