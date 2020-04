Velika virtualna bitka profesionalnih kolesarjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prek spleta lahko kolesarite s pametnimi trenažerji in tudi navadnimi, ki imajo senzor za kadenco.

Prek spleta lahko kolesarite s pametnimi trenažerji in tudi navadnimi, ki imajo senzor za kadenco. Foto: Getty Images

Zaradi omejitve gibanja povsod po svetu, ki je posledica pandemije koronavirusa, se je veliko športnikov preselilo v virtualni svet. Tudi v kolesarstvu je kar nekaj aplikacij, ki omogočajo simulacijo klancev, kot so na primer na slovitem Touru. Z njimi se lahko prav tako preizkusijo amaterski kolesarji.

V svetu kolesarstva ima belgijska klasika dirka po Flandriji posebno draž. Zmagati na tovrstni preizkušnji je velik izziv. A ker je organizatorji zaradi koronavirusa niso mogli izpeljati v živo, so se pri Global Cycling Networku odločili, da dirko izpeljejo virtualno in vanjo vključijo profesionalne kolesarje.

Remco Evenepoel, Wout van Aert, Jasper Stuyven, Tim Wellens, Michael Matthews, Mike Teunissen, Oliver Naesen, Zdenek Stybar, Greg van Avermaet, Yves Lampaert, Nicolas Roche, Thomas de Gendt in Alberto Bettiol so bili tisti, ki so se preizkusili na posebni dirki. Zadnji je v resnici lanski zmagovalec prave dirke po Flandriji, a v virtualnem boju ni mogel premagati olimpijskega prvaka iz Ria 2016, Grega van Avermaeta.

Poglejte si virtualno dirko profesionalnih kolesarjev

Ker po številnih državah po svetu zaradi koronavirusa velja omejitev gibanja oziroma je udejstvovanje v nekaterih športih celo prepovedano, so se nekateri profesionalni kakor tudi rekreativni kolesarji zatekli k virtualnemu kolesarjenju.

Prva stvar, ki jo mora posameznik imeti, je kolo. Naslednja je trenažer (zgoraj na sliki). Kaj to sploh je? Nastavek, v katerega vstavimo treking, cestno ali gorsko kolo in kolesarimo na mestu doma. Kolesarji ga uporabljajo zlasti v mrzlih zimskih mesecih, da ohranjajo formo.

Obstajajo tudi takšni, ki se lahko neposredno prek bluetootha povežejo s prav posebno kolesarsko aplikacijo na računalniku, tablici ali pametnem telefonu, s tem pa omogočajo natančnejši trening kakor tudi druženje z drugimi kolesarji povsod po svetu. Če imate navadni trenažer, se lahko povežete s programom s pomočjo senzorja za kadenco (hitrost obračanja pedalov), vendar virtualna izkušnja ni takšna kot pri pametnem.

Na spletu je kar nekaj aplikacij, ki omogočajo kolesarjenje prek spleta, to lahko počnemo sami ali v družbi drugih.

Spodaj je nekaj programov, ki omogočajo virtualno kolesarjenje, sicer pa je ponudnikov še veliko več.

Zwift

Najbolj razširjen med vsemi programi je Zwift, ki ga uporabljajo tudi profesionalni kolesarji. V obdobju koronavirusa smo lahko večkrat videli, kako so njihove ekipe organizirale treninge, priključili pa so se jim lahko tudi navadni smrtniki.

Za uporabo aplikacije potrebujete najmanj kolo, trenažer in senzor za kadenco (hitrost obračanja pedalov), za bolj napredno izkušnjo pa pametni trenažer, a ni poceni. Novi naročniki imajo 30-dnevno brezplačno preizkusno dobo, nato mesečna naročnina stane 14,99 dolarja.

RGT Cycling

Naslednji v vrsti virtualnih programov, ki vam omogoča, da prekolesarite svoje trase ali virtualno resnične, je RGT Cycling.

Tako kot pri Zwiftu tudi tu potrebujete kolo, trenažer, ki podpira bluetooth povezavo s programom, oziroma senzor za kadenco.

V obdobju koronavirusa omogočajo premium uporabo njihove aplikacije zastonj, sicer je mesečna premium naročnina 14,99 dolarja.

Foto: Getty Images

Rouvy

Rouvy je izdelalo češko podjetje in omogoča dejansko dirkanje s kolesom, s katerim si celo prislužiš denar. Rouvy namreč organizira dirke z nagradnim skladom 20 tisoč dolarjev.

Rouvy uporablja videe tras iz resničnega sveta. Mesečna naročnina znaša 10 dolarjev, sprva pa imate 14-dnevno brezplačno preizkusno dobo.

Lastniki aplikacije poudarjajo, da kolesarji ne bodo občutili tiste prave kolesarske izkušnje brez trenažerja, ki nima digitalne integracije. Kolesarite lahko tudi z navadnimi trenažerji, a morate biti povezani z aplikacijo prek bluetootha s senzorjem za kadenco.

TrainerRoad

Tako kot prejšnje aplikacije tudi TrainerRoad omogoča pravi kolesarski trening. V primerjavi z Zwiftom, kjer vas spodbuja tudi socialni vidik, je pri tej aplikaciji bolj v središču izboljšanje pripravljenosti.

Mesečna naročnina znaša 19,95 dolarja.

V primerjavi z drugimi TrainerRoad ne obsega virtualnega kolesarjenja, ampak se program osredotoča na analitični vidik treninga.

FulGaz

Aplikacija FulGaz omogoča virtualno vožnjo po resničnih cestah sveta. Mesečna naročnina znaša 10,99 evra. Tudi za uporabo tega programa potrebujete pametni trenažer oziroma navadni trenažer, ob tem pa morate imeti še senzor za kadenco.